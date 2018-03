Sessão marca os 113 anos do Rotary Clube Internacional

Convocada por requerimento do deputado Fernando Monteiro(PRTB), a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta terça-feira(27), sessão solene em comemoração aos 113 anos do Rotary Clube Internacional.



A sessão foi presidida pelo deputado Evaldo Gomes(PTC). que chamou para compor a mesa os governadores do Rotary Clube Internacional de vários bairros de Teresina, como Hermógenes Alves de Oliveira Neto, Francisco Alves do Nascimento, Edílson Viana Carvalho, Sebastião Beethoven Brandão. Também foram convidados Antônio Uchôa de Oliveira, e o Instrutor Distrital de Teresina; Maurício Bezerra, dentre outros.





Foi o presidente da sessão, deputado Evaldo Gomes, que falou em nome da Assembleia Legislativa e deu as boas vindas aos rotarianos presentes. O deputado destacou as ações do Rotary Internacional que são praticadas no mundo inteiro, nas áreas culturais, educacionais e assistenciais. E arrematou Evaldo: “Nesta oportunidade, em que o Rotary Clube Internacional comemora 113 anos de fundação, a Assembleia Legislativa não poderia deixar de prestar a sua homenagem. O primeiro Clube de prestação de serviços foi fundado no dia 23 de fevereiro de 1905, quando o advogado Paul Harris reuniu-se com três amigos num pequeno escritório de Chicago. De lá pra cá se espalhou por todo o mundo”.



Falando em nome do Rotary, o ex-deputado Antônio Uchõa – que é inspetor distrital – fez um breve relato das ações e programas desenvolvidos pela instituição no mundo todo, destacando os programas de intercâmbio para a juventude de todos os países e a assistência às comunidades que sofrem calamidades.







Segundo Uchõa, o empreendimento mais ambicioso do Rotary, desde 1985, é o programa Polioplus - uma campanha com objetivo da erradicação da póliomielite até 2005, ano do centenário do Rotary. Hoje, o Brasil ocupava o terceiro lugar no mundo em número de Rotary Clubs.

Também falaram os seguintes dirigentes do Rotary, dastacando cada um as ações que desenvolvem: Maria das Graças Sampaio, presidente do Rotary Teresina/Jóquei; Juscelino Sousa, do Teresina/Rio Poty; Major Elizete, do Teresina/Sul e Carlos Lemos, do Teresina/Norte.

Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles