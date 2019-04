Sessão homenageia Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Atendendo requerimento do deputado Franzé Silva(PT), a Assembleia Legislativa promoveu hoje (3), sessão solene especial em comemoração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Presidida pelos deputados Wilson Brandão (Progressistas) e Themístocles Filho(MDB) a sessão foi bastante prestigiada e contou com as presenças de entidades ligadas ao setores da Assistência Social do Governo e da sociedade organizada como a AMA-Associação Amigos do Autista e da Seir-Secretaria Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência. A galeria ficou lotada de criança e adolescentes TEA (Transtorno de Espectro Autista). O coordenador do Seir, Mauro Eduardo, representou o governador Wellington Dias(PT).





Primeiro a falar o deputado Franzé destacou a importância de se fazer uma reflexão sobre a comemoração desta data, que também é uma recomendação da ONU-Organização das Nações Unidas, que defende a reunião entre famílias e entidades da sociedade organizada.

Franzé disse que “apesar do que tem sido feito, segundo o IBGE, 22% da população do Piauí é portadora de algum toipo de deficiência, o equivalente à população de Teresina. Por isto ele defendeu mais participação da União, dos estados e dos municípios.

Franzé destacou as ações desenvolvidas pelo governador em defesa das pessoas com deficiência e elogiou a atuação da primeira dama e deputada federal Rejane Dias(PT), considerada pelos oradores presentes a “mãe das pessoas com deficiência no Piauí”.

Ele saudou e homenageiou a deputada Janaina Marques(PTB), que, em parceria com ele, apresentou um projeto de lei que trata da inclusão do autista no mercado de trabalho. Ele se comprometeu a ajudar na aprovação do projeto de lei que garante a doação do imóvel para a AMA, única forma da entidade poder receber doações .

Franzé também destacou a atuação da AMA e do Seir na interiorização de suas ações. Além de Teresina eles encontram-se implantadas em Parnaiba, São Raimundo Nonato, São João do Piauí e vai ser implantada em Luzilândia na segunda-feira.

Falaram em seguida, dentre outros, Vinícius Porto, diretor do hospital infantil; Marina Lima, fundadora da AMA; Valter Oliveira, superintendente de reabilitação; Rosária Sousa, presidente da AMA; Deputado Coronel Carlos Augusto(PR); deputado Limma Lula(PT); deputada Janaina(PTB); deputada Teresa Britto(PV); Joaquin Santana, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência.

Por último falou o secretário Mauro Eduardo, representando o governador Wellington Dias. Ele falou do pionerismo do governo e das ações voltadas para a defesa e promoção de ações voltadas para o deficiente e citou as cidades que já receberam os centros de tratamento para os portadores de deficiência.

Antes do encerramento e por sugestão da deputada Janaina, os deputados se comprometeram a doar suas emendas para a AMAS. Janaina vai doar R$ 20 mil; Franzé R$ 50 mil; Teresa Britto 40 mil; B.Sá R$ 40 mil e Henrique Pires - “pra não humilhar Franzé” - prometeu só 50 mil.

A solenidade foi encerrada com a apresentação do adolescente autista Gustavo Ibiapina, que cantou a música de Teresina.

Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles