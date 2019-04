Sessão especial comemora 11 anos da Escola do Legislativo

A Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quinta-feira (11), sessão solene para comemorar os 11 anos de Fundação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão.



O requerimento para a realização da sessão é de autoria do deputado João Mádison (MDB), que foi aprovado por unanimidade.



Antes dos pronunciamentos, foi exibido um vídeo com declarações de autoridades e professores sobre um breve histórico da Escola do Legislativo e sua importância para a sociedade.



Presidente da sessão, o deputado Themístocles Filho (MDB) fez uma menção especial ao deputado e professor Wilson de Andrade Brandão, que dá nome.



“Um homem que tem relevantes serviços prestados ao povo do Piauí, tanto como parlamentar como professor”, destacou o presidente da Alepi.



O deputado João Mádison agradeceu e elogiou a iniciativa do deputado Themístocles Filho em criar a Escola no Legislativo há 11 anos, mostrando uma visão de futuro. Mádison lembrou que, a princípio, a escola era só para qualificar os servidores da Casa, até se expandir para atender a toda a sociedade.



Com a interação com os demais órgãos de ensino, como as universidades Estadual e Federal, a escola perdeu o caráter corporativo do início e passou a beneficiar a sociedade como um todo. O primeiro curso formou 40 funcionários da Assembleia em Administração Pública, em parceria com a Universidade Federal do Piauí.



O deputado Wilson Brandão (PP) disse que não poderia se furtar à oportunidade de se manifestar no momento em que se comemora os 11 anos da Escola do Legislativo, cujo nome é uma homenagem ao seu pai.



Ele lembrou que o pai sempre foi ligado à literatura, mais do que à política, embora tenha exercido seis mandatos como deputado estadual. E enalteceu àqueles que se dedicam à educação. “Meu pai sempre soube separar a atuação na política e na educação, preferindo atuar como intelectual e editor de livros, que ajudam na multiplicação do conhecimento.



Diretor administrativo da Escola do Legislativo desde a sua criação, o professor Edmar Rodrigues Júnior falou da “honra e alegria de poder comemorar os 11 anos da Escola do Legislativo, que começou a dirigir a partir do dia 10 de abril de 2008”.



Edmar Rodrigues também lembrou que a escola, a princípio, funcionava só para servidores da assembléia, até que começou a interagir com a sociedade piauiense. Quando criou a TV e Rádio Assembléia o povo teve mais acesso às informações sobre a atuação dos parlamentares. “A escola, a TV e a rádio permitiram uma maior participar do povo na Assembleia” disse o diretor, que leu uma vasta lista de realizações da escola, nos últimos 11 anos.



Falaram ainda o capital Carlos Sales, como ex-alunos – fez dois cursos de pós-graduação -, o advogado Vallois, da OAB e Malcon Robert.

Especial.



Participou como convidado especial o capitão de fragata Benjamim Dante Rodrigues Duarte Lima, comandante da Capitania dos Portos do Piaui.



Edmundo Moreira -Edição: Katya D'Angelles