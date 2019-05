Servidores prestigiam festa das mães no Clube Asalpi

Centenas de servidores, familiares e amigos participaram no último domingo da festa em comemoração ao Dia das Mães, no Clube Asalpi (Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Piauí). O evento contou com o sorteio de 50 brindes entre as mães que presentes. As famílias começaram a chegar por volta das 10 horas e o sorteio começou às 14 horas. Segundo o diretor de Relações Públicas e Comunicação da Asalpi, Arnaldo Gonçalves, a festa do Dia das Mães já uma tradição no calendário de eventos da Asalpi. “Sem desmerecer as festas dos anos anteriores, mas este ano nossa festa foi espetacular, os brindes sorteados foram excelentes e a participação das famílias foi grande, o nosso diretor Lourival está de parabéns”, afirmou Arnaldo. A animação da festa ficou por conta da banda Guere Guere que ofereceu aos participantes um repertório diversificado do rock ao samba.

