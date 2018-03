Servidores do Ministério Público iniciam pós-graduação na Escola do Legislativo

Mais de 30 membros e servidores do Ministério Público do Estado do Piauí estão tendo a oportunidade de fazer cursos de pós-graduação, gratuitamente, graças a um acordo de cooperação técnica celebrado com a Assembleia Legislativa. A parceria foi viabilizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, órgão auxiliar do MPPI, que se articulou com a Escola do Legislativo/FAR/FUNDELTA. Em fevereiro, já tiveram início os cursos de especialização em Mediação de Conflitos e em Direito Penal e Processo Penal. Outros membros e servidores aguardam o início das aulas. Ao todo, foram oferecidas quatro vagas ao MPPI em cada um dos 14 cursos abertos pela Escola do Legislativo.

O acordo de cooperação foi assinado em outubro de 2017, pelo Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, e o Presidente da ALEPI, Deputado Themístocles Filho. Em contrapartida, o CEAF/MPPI cedeu o uso das salas de aula localizadas em sua sede, na zona leste de Teresina, para que a Escola do Legislativo possa promover algumas de suas atividades.

A aula inaugural da Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, realizada nesta semana, foi ministrada pela Promotora de Justiça Ana Isabel Dias, titular na comarca de Demerval Lobão, por sugestão do CEAF.

A Promotora de Justiça Ana Isabel Dias, ministrante da aula inaugural da especialização em Direito Penal (à direita), com a coordenadora do cursos na Escola do Legislativo, Socorro Barreto (centro), e a Promotora Vera Lúcia Santos, que é aluna da pós.

Os membros e servidores que se inscreveram para os cursos declaram que a experiência tem sido muito gratificante. “Na especialização, apreendemos e aprimoramos conhecimentos que são muito úteis na execução das atividades ministeriais. Assim, além de contribuirmos para o aumento da qualidade dos serviços prestados pelo MP, podemos nos desenvolver no aspecto acadêmico”, declara Cynara Veras, psicóloga, assessora técnica do Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid) e aluna da pós-graduação em Mediação de Conflitos.

Alunos em sala de aula

A Diretora-Geral do CEAF, Procuradora de Justiça Teresinha Marques, destaca a importância do intercâmbio de experiências educacionais e do desenvolvimento de recursos humanos. “O CEAF tem trabalhado continuamente para promover oportunidades de capacitação cada vez mais produtivas e variadas. Além das inúmeras atividades que promovemos no âmbito do próprio MP, ainda articulamos parcerias para diversificar as experiências. Essa iniciativa, por exemplo, foi importantíssima, pois possibilitou que muitos membros e servidores iniciassem pós-graduações, e ainda gratuitamente”, declarou ela.

Texto: MPPI

Edição: Paulo Pincel