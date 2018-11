Serviço Social da Alepi participa da campanha Novembro Azul

O Serviço Social da Assembleia Legislativa realizou hoje (20) várias atividades da campanha Novembro Azul, de prevenção do câncer de próstata. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o Piauí deverá registrar 950 casos de câncer de próstata em 2018.

Sob a coordenação de Gislene Morais, o Serviço Social intensificou a campanha de prevenção ao câncer de próstata entre os servidores, inclusive com a distribuição de folhetos explicativos sobre o alcoolismo.



A campanha mundial Novembro Azul foi criada na Austrália em 2003 voltada para a sociedade, principalmente os homens, para a prevenção e combate ao câncer de próstata.

Álcool

Em alguns casos, a dependência do álcool apresenta vários sintomas: insônia, pesadelos, sono agitado, enjoos, vômitos, desmaios, tremores intensos, alucinações e batimentos cardíacos acelerados.

Os riscos do consumo de álcool: desenvolver tumores na boca, no aparelho digestivo, hepatite alcoólica, inflamação no músculo cardíaco, hipertensão, gastrite, diabetes, depressão, irritação, impotência sexual.

Por Émerson Brandão

Edição: Paulo Pincel