Serviço social da Alepi anuncia projeto para os servidores

O Serviço Social da Assembleia Legislativa do Piauí anuncia o projeto de prevenção e qualidade de vida dos servidores do poder legislativo estadual para o exercício de 2019. A informação é da assistente social Gislene Morais, com o objetivo de planejar as ações dos diversos temas das campanhas nacionais que serão executadas com a finalidade de prevenir e esclarecer dúvidas dos funcionários.

No decorrer do ano serão realizadas 14 campanhas a exemplo da segunda, esse mês, de combate ao câncer que acontece em todo o Brasil. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer o Brasil deve registrar 600 mil novos casos da doença. A finalidade das campanhas é ampliar o conhecimento da população sobre as formas de prevenção.

Nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, com 60 mil casos. Os mais frequentes nos homens é o câncer da próstata, com 68 mil casos.

O Serviço social da Assembleia Legislativa realizará um levantamento dos temas relacionados às campanhas a serem realizadas a cada mês no decorrer do ano. Será distribuído material educativo a exemplo de cartazes, circulares, camisas e folhetos sobre cada campanha.

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno