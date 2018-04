Senadora fala em debate na Alepi

Dando continuidade a Sessão Ordinária com um debate sobre a constitucionalidade e vigência do inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, a senadora Regina Sousa (PT) foi a segunda oradora, nesta manhã de segunda-feira (23).





De início a senadora se propôs a falar pouco e deixar mais tempo para o advogado Jurandir Porto, por entender que a abordagem seria mais jurídica. Regina Sousa deixou a provocação, para os próximos debatedores de ‘coisas’ que ela gostaria de ouvir.





“Eu acho que o ordenamento jurídico desse país está precisando ser revisto, porque muita novidade foi introduzida. A gente ouve falar em condenar por convicção e tenho medo que um delegado possa prender por convicção”, disse a senadora.





Ela disse ainda que já se ouviu falar em domínio do fato, ainda em 2005, no Mensalão; a Literatura Jurídica condenar, porque a Literatura Jurídica permite, e é outro tema também que, segundo ela, a intriga muito; e um ‘power point’ que acabou virando prova.





“O carta produz um ‘power point’ que acaba virando prova irreputável, em um processo, complexo, como esse. Era essa aminha fala. No sentido de fazer essa provocação, com esses temas novos, do nosso ordenamento jurídico que estão aí colocados”, finalizou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno