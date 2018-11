Senador Edson Lobão recebe título de cidadania piauiense

O senador e ex-governador maranhense Edson Lobão (MDB), recebeu na sessão solene desta segunda-feira(19), o Título de Cidadão Piauiense, concedido através de projeto de Decreto Legislativo de autoria do deputado Zé Santana (MDB).

Bastante concorrida, a sessão foi aberta pelo presidente Themístocles Filho (MDB), que chamou para compor a mesa o deputado federal e senador eleito piauiense, Marcelo Castro (MDB), o ex-deputado Sétimo Waquim (MDB), a vereadora e ex-prefeita de Timon, Socorro Waquim, o reitor da Uespi, Nouga Batista, dentre outros.

Ao justificar seu decreto de cidadania, o deputado Santana disse que o título ao senador Lobão é mais um reconhecimento aos serviços que ele prestou ao nosso Estado quando foi ministro das Minas e Energias, de janeiro de 2008 a março de 2010, no governo do presidente Lula.

Santana também destacou a atuação do então ministro Lobão para a produção de energias limpas, o que possibilitou, por exemplo, que o Piauí detenha hoje um dos maiores parques eólicos do país. E arrematou: “E este título de cidadania ao senador Lobão é apenas mais um reconhecimento do que ele trouxe de positivo para o nosso Estado”.

Já o senador Edson Lobão encerrou a solenidade com um longo discurso sobre o relacionamento que já mantém com os píauienses desde criança, quando foi estudar em Floriano. “Na hora de escolher aonde iria estudar, pedi aos meus pais que me mandassem para Floriano e não para São Luís, como era praxe das famílias do interior maranhense, quando chega a hora de mandarem os filhos pra escola”, contou o senador.

Em seguida o senador fez uma longa explanação sobre os 30 anos da Constituição brasileira, “aquela que o saudoso deputado Ulysses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, embora ate hoje não tenha correspondido as expectativas”.

O senador também lembrou do relacionamento que manteve com os então senadores piauienses Hugo Napoleão e Freitas Neto, o que permitiu que eles trouxesse para os dois estados – Maranhão e Piauí – benefícios como a implantação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba.





Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno