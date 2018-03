Seminário Pensar Piauí acontece na próxima quinta (15) na ALEPI

O Plenário da Assembleia Legislativa recebe, nos dias 15 e 22 de março o evento Seminário Pensar Piauí – Prosperidade Agora, que iurá discutir temas como economia, segurança, saúde e educação. O evento está sendo organizado pelo deputado e líder do Governo na Casa, João de Deus (PT).

O evento acontecerá no horário do grande expediente das sessões Plenárias, de 11h30 às 14h30 e tem o objetivo de proporcionar uma leitura técnica e analítica das potencialidades do Piauí buscando converter conhecimento e sugestões direcionados a políticas e projetos de políticas públicas integrados ao empresariado nacional e internacional.

Confira abaixo a programação do evento:

Dia 15 de março – Quinta-feira

Debate – Economia: atualidade e perspectivas

Antônio José Medeiros (Sociólogo e presidente da Fundação Cepro/PI)

Felipe Mendes (Economista e professor da UFPI)

Debate – Segurança: situação e desafios

Riedel Batista (Delegado Geral da Polícia Civil do Piauí)

Dr. Tiago Brandão (Juiz e Presidente da Associação dos Magistrados)

Dia 22 de março – quinta-feira

Debate - Saúde: diagnóstico e recomendações

Gilberto Albuquerque (médico e diretor do HUT)

Florentino Neto (Secretário Estadual de Saúde)

Debate – Educação: quadro atual e tarefas

Ellen Gera (Superintendente de Ensino Superior/SEDUC)

José Arimateia Lopes (Reitor da UFPI)

