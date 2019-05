Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose fará parte de calendário oficial do Estado

A deputada Teresa Britto (PV) apresentou o Projeto de Lei que institui o calendário oficial de eventos no Estado do Piauí, com a realização da “Semana Estadual de Prevenção e Combate à Tuberculose”, a realizar-se, anualmente, dia 17 do mês de outubro.

Na justificativa, a deputada informa que a tuberculose é uma doença que se propaga pelo ar através de gotículas expelidas através de pessoas doentes ao tossir, espirrar ou mesmo falar em voz alta. É uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos medicamentos anti-TB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia .

No Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública, com profundas raízes sociais. A epidemia do HIV e a presença de bacilos resistentes tornam o cenário ainda mais complexo. A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose.

Cerca de 10 milhões de pessoas adoecem de tuberculose no mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito, anualmente. O quadro da doença no Brasil foi agravado pela epidemia da AIDS e pela resistência aos medicamentos utilizados para o tratamento da doença.

De acordo com o Projeto da deputada Teresa Britto, na “Semana Estadual de Prevenção e Combate à Tuberculose” o Governo do Estado deverá realizar palestras, debates, seminários e divulgar material nas redes sociais com informações para prevenir e combater a tuberculose.

Dia Mundial – O Mundial da Tuberculose é 24 de março. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por corresponder à descoberta do bacilo causador da doença, em 1882.

Emerson Brandão - (30/05/2019)

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno