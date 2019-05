Segurança, saúde e educação foram temas de pronunciamento na sessão de hoje

No tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, o deputado Gustavo Neiva (PSB) repercutiu uma matéria, veiculada no Portal AZ. O deputado falou da matéria que trouxe a informação sobre o “seis milhões atrasados locadoras ameaçam recolher viaturas da polícia – empresas estão sem condições de manter os veículos, devido aos atrasos”.

“Esses recursos correspondem a cinco meses de atraso nos veículos locados. São cerca de duzentos veículos das Polícias Militar e Civil. Quero externar minha preocupação, porque nós sabemos como anda a segurança pública no estado do Piauí, já cambaleante”, observou o parlamentar. Segundo ele corriqueiramente, são presenciados falta de combustível, de efetivo e falta de material, para que os policiais possam desempenhar suas funções.

Francisco Costa (PT) - O deputado lembrou do Dia Nacional de Luta pela redução da mortalidade materna, comemorado em 28 de maio. Ele disse que os dados do Ministério da Saúde (MS) mostram que 92% das mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas, se acontecesse uma melhor assistência pré-natal, pois muitas delas são decorrentes de problemas, como a hipertensão, hemorragias e infecções.

Francisco Limma (PT) - comunicou que hoje, dia 29, às 16h30,alunos alunos egressos da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), professores, funcionários e toda a sociedade, estão sendo convidados para participar do Festival Lítero Musical Filhos da Ufpi. “O festival é um manifesto gratuito e aberto a todos os defensores da educação, contra os cortes de recursos feitos pelo Governo Federal e que dificulta e até compromete o funcionamento das universidades e dos institutos federais em todo o País”, disse o parlamentar.

Teresa Britto (PV) – A deputada repercutiu a situação de calamidade em que se encontram os hospitais públicos do estado do Piauí, principalmente a situação do hospital do município de Bom Jesus. A parlamentar relatou que recebeu denúncias da presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Corem – Piauí) e servidores daquele hospital, de que no dia de hoje, por exemplo, a instituição não tinha sequer, agulhas para fazer medicação e aparelhos para verificar sinais vitais, além da falta de inúmeros tipos de medicação.

“Isso mostra como se encontra a situação da saúde pública nos hospitais do estado do Piauí. Quantas pessoas já morreram e quantas estão ou ainda vão morrer, para que as providências sejam tomadas”, lamentou Teresa Britto. A parlamentar pediu a colaboração dos deputados, para que seja feito um grande mutirão, para visitar, urgentemente, os hospitais que estão pedindo socorro e que estão em situação de maior precariedade.

“E aí, Governador Wellington Dias, secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, qual a resposta para a população de Bom Jesus?”, indagou a deputada.

Carlos Augusto (PR) – O deputado falou sobre abusos praticados pelos agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), que segundo denúncias feitas ao parlamentar, vêm ocorrendo com bastante freqüência, na capital.

“Hoje, mais uma vez, fui surpreendido com alguém que foi mandado parar o carro, estava em dia com o exercício 2019 e os agentes da Strans viram no sistema, que o carro tinha uma multa e que iriam rebocar o carro”, lamentou.

O parlamentar disse que com muita luta o carro não foi rebocado e que os agentes devem fazer o que diz a lei de trânsito e não medidas abusivas, que têm sido freqüentes na cidade de Teresina. Explicou ainda que se a pessoa é multada, ela tem o direito de ser notificada e recorrer da multa. E que nesse caso relatado, por ele, a pessoa nem sabia que tinha uma multa em seu carro e os agentes da Strans exigiram que a pessoa fosse pagar a multa, para o carro pudesse ser liberado, como se isso ainda fosse um favor.

“Essa ação é ilegal e eu peço ao coordenador da Strans que oriente os seus guardas municipais, e peço as pessoas que forem vítimas desses abusos, que prestem queixas nas delegacias, ou entrem com uma ação contra o Poder público municipal e contra a Strans , porque é ilegal. Se a pessoa está com o emplacamento todo regular, ela tem o direito de ir e vir”, finalizou o deputado.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles