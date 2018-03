Secretário destaca descentralização de assistência médico-hospitalar no Piauí

O secretário de Saúde, Florentino Neto, disse hoje (22), ao falar no Seminário Pensar Piauí Prosperidade Agora, que a descentralização da assistência médico-hospitalar vem possibilitando avanços no setor de saúde e a melhoria da qualidade de vida dos piauienses. Segundo ele, hospitais regionais, como os de Parnaíba e Floriano, já realizam cirurgias de alta complexidade o que contribuiu para reduzir o número de pessoas que precisam se deslocar a Teresina em busca de tratamento.

Florentino Neto afirmou que os hospitais regionais ganharam mais 67 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e que a previsão é de que serão instalados mais 94 leitos de UTIs em Teresina e no interior. “Estamos descentralizando, também, o atendimento à gestante em Floriano, Picos e São Raimundo Nonato e um grande número de Unidades de Pronto Atendimento foram instaladas no nosso Estado, visando melhorar a atenção básica de saúde”, assinalou ele.

De acordo com o secretário de Saúde, os mutirões de cirurgias, como os de catarata, têm beneficiado milhares de pessoas em todo o Estado e, nos próximos meses, serão realizadas mais de mil cirurgias pediátricas. Ele frisou que o tratamento de pacientes de câncer não ocorre mais somente em Teresina, mas, também, em Parnaíba.

Florentino Neto declarou que a descentralização da assistência médico-hospitalar foi uma determinação que recebeu do governador Wellington Dias, que destinou mais de R$ 815 milhões para o setor no ano passado. Ele agradeceu o apoio dado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), o líder do Governo, deputado João de Deus (PT), e todos os parlamentares para aprovação de matérias que beneficiam a saúde pública no Piauí.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles