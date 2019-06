Secretário de Saúde participará de audiência na Comissão de Administração

Em votação realizada na sessão plenária de hoje, 04, a Assembleia Legislativa aprovou uma série de requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo na Casa, requereu as presença do Secretário de Saúde do Estado, Florentino Neto, na Comissão de Administração Pública, para apresentar a situação, estrutura e funcionamento dos hospitais estaduais. A matéria foi aprovada por unanimidade.

Henrique Pires (MDB) - apresentou requerimento sugerindo ao deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) que ele apresente Projeto de Lei incluindo o município de Miguel Alves no Rede Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina (Ride Teresina).

Themístocles Filho (MDB) - presidente da ALEPI, requereu que seja disponibilizando o tempo do grande expediente da sessão do dia 11 de junho para tratar da comemoração dos 12 anos da TV Assembleia do Piauí.

Flora Izabel (PT) - teve aprovado requerimento solicitando a realização de sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí (UFPI) no dia 03 de julho.

Fábio Xavier (PR) - pediu licença por 30 dias para tratamento de saúde.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles