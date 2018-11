Secretário de Saúde confirma audiência pública para o dia 29

Secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto, enviou à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (22), ofício confirmando a sua presença na Casa para o dia 29 de novembro para participar da audiência pública que discutirá a situação da saúde pública no Estado.

O secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto, enviou à Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (22), ofício confirmando a sua presença na Casa, no próximo dia 29 de novembro (29), para participar da audiência pública para discutir a situação da saúde pública no Estado.



O líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT), também ratificou a nova data justificando que, por compromissos anteriormente agendados pelo secretário, a audiência não poderia acontecer em outro data, como pretendia o deputado Gustavo Neiva, ao propor o dia 26 de novembro, segunda-feira.



O requerimento solicitando a realização da audiência pública, proposto por Gustavo Neiva (PSB), cobrou a presença do secretário Florentino Neto na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para esclarecer a crise nos hospitais públicos do Estado.



Neiva questionou as condições de atendimento nos hospitais estaduais e também fez referência ao vídeo divulgado nas redes sociais há duas semanas, mostrando pacientes em macas e colchões improvisados no chão do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.



