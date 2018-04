Saúde e Educação são temas dos pequenos avisos desta terça-feira

O deputado Gustavo Neiva (PSB) ocupou o espaço dedicado aos pequenos avisos Para solicitar ao Governo do Estado que envie também para o interior do Estado as vacinas para a acampanha contra o gripe H1N1.

Para Gustavo, o Governo fez a campanha chamando os idosos para a vacinação, mas esqueceu de mandar as vacinas. “Em muitas casas de saude não têm nem seringas. “E de estarrecer a situação da nossa saúde. O Governo precisa tomar providências”, disse Gustavo.

Já o o deputado Doutor Hélio (PRB) ocupou o espaço reservado aos pequenos avisos para anunciar a assinatura de uma parceria pública/privada entre o Governo do Estado e a Fecomércio para reformar uma das escolas mais e antigos da cidade e que hoje se encontra totalmente abandonada, se arriscando a desmoronar a qualquer momento.

Doutor Hélio contou que participou de uma audiência com o governador Wellington Dias e o empresário Valdeci Cavalcante, presidente da Fecomércio, quando ficou acertada a parceria. A arrematou Doutor Hélio: “O prédio, que já ocupou faculdade de direito da UESPI em Parnaíba, vai voltar a ter vida útil, graças à parceria com a iniciativa privada”.





Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno