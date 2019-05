SAPL oferece acesso às informações sobre o processo legislativo

O SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo é uma ferramenta da Interlegis que facilita o acesso e consultas aos processos legislativos da Assembleia Legislativa do Piaui (Alepi) que permite ao usuário total transparência sobre os projetos de leis, mensagens e outras proposições de autoria dos deputados estaduais e dos Poderes, como também do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Executivo e Judiciário do Estado.

Os usuário podem fazer a pesquisa da matéria pelo titulo, ano assunto, autor e número do processo. No sistema de pesquisa, as pessoas têm acesso ao andamento as preposições.

Para isso, o sistema conta com suporte técnico do Departamento Tecnologia de Informação (DTI) e mais quatro colaboradores - Alexandre, Adriana Santos, Carolina Alencar e Regis Filho. O Sapl é dirigido pela servidora da Casa, Conceição Pádua.

O SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo é uma ferramenta da Interlegis que facilita o acesso e consultas aos processos legislativos da Assembleia Legislativa do Piaui (Alepi) que permite ao usuário total transparência sobre os projetos de leis, mensagens e outras proposições de autoria dos deputados estaduais e dos Poderes, como também do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Executivo e Judiciário do Estado.



Os usuário podem fazer a pesquisa da matéria pelo titulo, ano assunto, autor e número do processo. No sistema de pesquisa, as pessoas têm acesso ao andamento as preposições.



Para isso, o sistema conta com suporte técnico do Departamento Tecnologia de Informação (DTI) e mais quatro colaboradores - Alexandre, Adriana Santos, Carolina Alencar e Regis Filho. O Sapl é dirigido pela servidora da Casa, Conceição Pádua.





Amparo Oliveira - Edição: Caio Bruno