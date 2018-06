Rubens Martins pede compreensão e deputados do Governo defendem Nova CEASA

Ao final da audiência pública que debateu a situação da Nova CEASA – Central de Abastecimento – os deputados estaduais puderam colocar as suas opiniões e encaminhamos. Representantes de permissionários e do Governo do Estado também parciparam da reunião.

A primeira parlamentar a se manifestar foi a deputada Flora Izabel (PT), que destacou que a Parceria Público Privada (PPP) da Central de Abastecimento se iniciou há cerca de um ano e que as mudanças já são visíveis, defendendo o novo modelo de gestão. “Posso dar o meu testemunho pessoal pois acompanhei como era e como está a CEASA. Antes quem ia comprar alimentos via a sujeira. Hoje temos estacionamentos, banheiros, praças e uma creche funcionando”, disse Flora Izabel.

A deputada petista ainda disse que o Piauí tem o menor preço do aluguel do box por metro quadrado em comparação com outros Estados, que é de R$ 19,50.

O líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma (PT) também se manifestou favoravelmente a PPP da CEASA. Ele lembrou que foi gestor da empresa pelo período de 45 dias antes da instalação da Parceria Público Privada e que não havia condições de gestão. Segundo Limma, os contratos firmados pela O.S. não eram executados, existia uma onda de assaltos incontrolável, mercado paralelo de boxes e classificou a situação antiga como uma zorra.

“Aquela situação atestava a incapacidade do Governo de gerir e a Parceria Público Privada é uma tentativa de melhor aquele serviço que é de grande importância para o Estado”, disse Limma.

O autor do requerimento da audiência pública, deputado Rubens Martins (PSB) deu o exemplo da Parceria Público Privada da Central de Abastecimento do Pernambuco como uma das formas que pode ajudar a dirimir os conflitos colocados durante a reunião. Segundo ele, no outro estado nordestino a PPP foi instalada e para que os comerciantes pudessem se adaptar, foi acordado que não haveria majoração de taxas durante os 24 primeiros meses da privatização. Ele ainda lembrou que todas as PPPs instaladas no Piauí estão sob judice.

“Essa reunião foi muito exitosa e seu sei que gerir uma empresa como a CEASA não é brincadeira. Mas nós também temos que sentar com todos os permissionários e prepará-los para as mudanças”, defendeu Rubens Martins.

O deputado Gustavo Neiva (PSB) também participou da reunião presidindo a audiência pública.





Laryssa Saldanha - Edição Katya D'Angelles