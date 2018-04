Rubem parabeniza cidade por aniversário de emancipação

O tempo de dois minutos foi usado pelo deputado Rubem Martins (PSB), para parabenizar a comunidade do município de Antonio Almeida, onde ele esteve sábado passado, pelo aniversário da cidade, de 24 anos de emancipação.





“Transmitimos o nosso abraço a todo o povo de Antonio Almeida, em nome do prefeito João Batista, do vice-prefeito, Epaminondas e dos vereadores, e também cumprimentar o ilustre prefeito, doutor Jonas, da cidade de São Julião. Tivemos lá, um grande evento, com a finalização do campeonato de futebol, no Povoado Mandacaru, acompanhando o ex-governador Wilson Martins, o deputado Luciano Nunes (PSDB)”, relatou.





O parlamentar lembrou ainda, que juntos, eles participaram da entrega de medalhas, de premiações, e que foram recebidos com uma grande recepção. Ao mesmo tempo, o deputado Rubem Martins disse lamentar a questão da saúde pública, no município de São Julião, onde o prefeito, há mais de um ano, não recebe nenhuma contribuição, para o hospital que foi municipalizado.





Segundo ele, no local existe uma parceria do Estado com o município, mas que o Estado simplesmente abandonou a instituição de saúde e o município está arcando com todas as despesas, naquela localidade. “O prefeito está, inclusive, propondo devolver a unidade de saúde do Estado e também desenvolver um trabalho, dentro de uma unidade municipal.





“A parceria do Estado com o município e onde há mais de um ano o Estado não participa com nenhuma contribuição. Nós queremos divulgar essa situação, nos solidarizando com o prefeito e lamentando o que o governador Wellington Dias está fazendo de tão mal e prejudicial, com o povo de São Julião”, finalizou.









Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno