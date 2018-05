Rubem Martins se preocupa com troca de plantões nas delegacias

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado Rubem Martins (PSB) demonstrou a sua preocupação com a greve da polícia civil que se instalou no Piauí e com a troca de plantões nas delegacias. Segundo o parlamentar, nos finais de semana a Delegacia de Gênero fica responsável pelos casos da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente.

“O Governo do Estado fez essa transferência nos finais de semana, o que é muito preocupante. A Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente, pela sua especificidade, tem um corpo técnico treinado para atender as ocorrências. Por isso nós apelamos a Secretaria de Segurança que reveja essa situação. Você misturar casos de crianças e adolescentes é um risco muito grande”, disse o deputado.

Palestras

O deputado Dr. Pessoa (SD) também usou a palavra para informar com o partido a que é filiado, o Solidariedade, está realizando palestras educativas no Rio Poty Hotel sobre política e comunicação.

O parlamentar também parabenizou a ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Lúcia Santos, que tem defendido as bandeiras dos profissionais da saúde e cobrando melhorias para as categorias.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno