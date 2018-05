Rubem Martins requer voto de pesar pela morte de liderança em Paquetá

O deputado Rubens Martins(PSB) aproveitou o horário dos pequenos avisos na sessão desta segunda-feira(21), para apresentar requerimento verbal solicitando vota de pesar pelo falecimento do secretário de agricultura de Paquetá, senhor Jeferson.

Segundo Rubens, Jeferson faleceu na noite de ontem, consequência de ataque cardíaco fulminante. “Foi uma grande perda pra cidade de Paquetá, ele que era muito ativo tanto político como socialmente”, disse o deputado Rubens.

Fábio fala em êxito da ida a Brasília

O deputado Fábio Novo(PT) ocupou o espaço dos pequenos avisos da sessão desta segunda-feira(21), para destacar o que considerou “bem sucedida” a visita que a comissão de deputados fez à Brasília na quinta-feira passada, visando a liberação do empréstimo da CEF-Caixa Econômica Federal fez ao governo do Piaui.

Fábio Novo disse que a comissão de deputados estaduais foi reforçada por deputados federais e pelo senador Ciro Nogueira(PP). Fábio disse também que os parlamentares piauienses foram bem recebidos pelo presidente nacional da Caixa, Nelson Sousa, que explicou em que pé se encontram os processos nos Tribunais de Contas do Estado e da União. A decisão dos dois tribunais serão encaminhadas ao ministro Edson Faquim, do STF, a quem caberá a decisão final..

Repórter EdmundoMoreira.

O deputado Rubens Martins (PSB), no horário dos pequenos avisos na sessão desta segunda-feira (21), apresentou requerimento verbal solicitando vota de pesar pelo falecimento do secretário municipal de Agricultura de Paquetá do Piauí, senhor Jeferson.



Segundo Rubens, Jeferson faleceu na noite de ontem, consequência de ataque cardíaco fulminante. “Foi uma grande perda para a cidade de Paquetá. Ele que era muito ativo tanto político como socialmente”, disse o deputado Rubens.



Brasília



O deputado Fábio Novo(PT), também nos pequenos avisos, destacou o que considerou “bem sucedida” a visita que a comissão de deputados fez à Brasília na quinta-feira passada, visando a liberação do empréstimo da CEF-Caixa Econômica Federal fez ao governo do Piaui.



Fábio Novo disse que a comissão de deputados estaduais foi reforçada por deputados federais e pelo senador Ciro Nogueira(PP). Fábio disse também que os parlamentares piauienses foram bem recebidos pelo presidente nacional da Caixa, Nelson Sousa, que explicou em que pé se encontram os processos nos Tribunais de Contas do Estado e da União. A decisão dos dois tribunais serão encaminhadas ao ministro Edson Faquim, do STF, a quem caberá a decisão final.



Por Edmundo Moreira

Edição: Paulo Pincel