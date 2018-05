Rubem Martins reclama do estado de conservação de rodovias

O deputado Rubem Martins (PSB) falou durante os dois minutos, destinados aos pequenos avisos, e disse que constatou, durante viagens ao interior do Piauí, no final de semana passado, a péssima situação de tráfego da BR-407, até o município de Queimada Nova, um trecho, que precisa de recuperação urgente, de tapa buracos.





Segundo ele, o prefeito da cidade fez uma boa ação, tapando os buracos com piçarra. Ele pediu também a recuperação da estrada que vai da BR-316, até o município de Santo Inácio do Piauí, passando por Paquetá e Santa Cruz.



“Da mesma forma eu gostaria de pedir que sejam atendidos os inúmeros requerimentos que fizemos, aqui, de recuperação da estrada de Santo Inácio a Floresta e Campinas. Esse trecho inicial está praticamente intrafegável, pela grande quantidade de buracos”, detalhou.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) reforçou o pedido de Voto de Pesar pelo falecimento de Dom Ramon, no dia 28 de abril. Um padre que chegou ao Piauí, no dia 03 de março de 1977, com o objetivo de integrar a Casa de Corrente, mas foi destinado para o município de Bom Jesus, em 1969, para cuidar do Seminário Diocesano. O parlamentar destacou sobre o legado deixado por Dom Ramon, para o estado do Piauí.



Texto: Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel