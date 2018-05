Rubem Martins quer lista de taxas do Detran

Deputado quer lista de taxas do Detran

O deputado Rubem Martins (PSB) apresentou requerimento verbal pedindo ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) a lista de todas as taxas, com os respectivos valores, cobradas pelo órgão. Ele disse que a intenção é fazer um comparativo com os Detrans de outros estados e provar que o piauiense paga os maiores valores do País.

Para se ter uma ideia, recentemente apenas dois estados, o Piauí e Goiás, cobravam a taxa da CNH Digital, sendo que em Goiás a taxa era de apenas R$ 10, um valor simbólico, enquanto no Piauí a taxa chegava a R$ 210. Houve uma reação muito grande da população e dos deputados da oposição, obrigando o governo a voltar atrás e suspender a cobrança”, disse lembrando que os valores arrecadados até aquela data não foram devolvidos.

Ele lembrou que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) emite o título de eleitor digital sem cobrar nada. “Porque o Detran não pode fazer o mesmo? Até mesmo porque o órgão não tem custo com a CNH Digital, basta baixar um arquivo no seu telefone celular e pronto”, afirmou.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles