Rubem Martins protesta contra invasão de horário das sessões

O deputado Rubem Martins (PSB) lamentou hoje (21) a invasão do horário das sessões ordinárias por eventos de outra natureza, como o seminário que ocorrerá nesta quinta-feira (22) sobre o desenvolvimento do Estado.

“Isso está ocorrendo de forma intensa, prejudicando os trabalhos dos parlamentares. Nós, da oposição, que temos pouco espaço, ainda saímos perdendo porque o horário dos nossos discursos foi invadido. Os assuntos são interessantes e a gente sabe disso, mas temos que reunir a Mesa Diretora para tomar uma providência. O Regimento Interno é claro ao dizer que as sessões ordinárias devem ser iniciadas às 11 horas e isso não está acontecendo”, afirmou.

O deputado João de Deus (PT) disse que o seminário aberto às 10 horas uma palestra do secretário de Saúde, Florentino Neto, e do diretor do Hospital de Urgência de Teresina, Gilberto Albuquerque sobre os diagnósticos e recomendações para a saúde pública. Depois, às 11h30,m o superintendente de ensino superior da Secretaria de Saúde, Ellen Gera, e o reitor da Universidade Federal do Piauí, José Arimateia Lopes, vão falar o quadro atual e as tarefas para a educação no Estado.

Durvalino Leal - Edição: Katya D’Angelles