Rubem Martins preocupado com o risco da aftosa

O deputado Rubem Martins (PSB) usou a tribuna para manifestar sua preocupação com a situação do rebanho bovino piauiense, em face do que considerou chantagem de uma empresa perdedora de contrato junto à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi) e que retirou os dados referentes à vacinação em todo o Estado, estando a nova empresa contratada diante de uma situação vexatória para realizar seu trabalho.



Em pronunciamentos anteriores, Rubem Martins já havia afirmado que o Estado do Piauí está sujeito a viver novamente o risco desconhecido, por ter perdido sua condição de bem situado nos índices de vacinação contra a febre aftosa e ser considerado “lanterna” atualmente. Ele leu relatório da nova empresa contratada pela Adapi, expondo as dificuldades a serem enfrentadas no seu trabalho.



Os deputados João Madison (MDB), Georgiano Neto (PSD) e Francisco Limma (PT) apartearam o orador, manifestando igual preocupação. Francisco Limma informou que a Adapi e a nova empresa contratada estão tentando solucionar o impasse, para que os dados sobre a vacinação sejam retomados e lançados no cadastro geral.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno