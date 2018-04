Rubem Martins pede voto de pesar pela morte de ex-primeira dama de Jaicós

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje(25), requerimento apresentado pelo deputado Rubem Martins (PSB) pedindo voto de pesar pelo falecimento da ex-primeira dama de Jaicós, Josefa Josina Ramos, conhecida como Dona Sinhazinha. O falecimento de Dona Sinhazinha ocorreu em Teresina na última segunda-feira (23).





Ao ocupar a tribuna para defender a sua proposição, Rubem Martins disse que Dona Sinhazinha era mulher do líder político João José Ramos, que foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Jaicós, e mãe do atual vice-prefeito de Campo Grande do Piauí e ex-prefeito de Jaicós, Elias João Ramos, e do ex-prefeito de atual secretário de Saúde de Campo Grande do Piauí, Francisco Frota Ramos.





Rubem Martins afirmou que Dona Sinhazinha teve ainda os filhos José Enildo Ramos, Maria de Jesus Ramos, Maria Edilene Ramos e Angela Ramos e se destacou como exemplo de ser humano solidário que desenvolveu um grande trabalho na região Centro-Sul piauiense.

J. Barros - Edição: Caio Bruno