Rubem Martins pede ao governador que proponha lei em benefício de cardiopatas

O deputado Rubem Martins (PSB) disse que apresentou requerimento, na sessão plenária de hoje (12), pedindo ao governador Wellington Dias que atenda Indicativo de Projeto de Lei de sua autoria e encaminhe à Assembleia Legislativa Projeto de Lei criando a Rede de Atenção à Cardiopatia Congênita/Vaga zero no Piauí. Ele disse que a medida possibilitará tratamento médico a centenas de crianças piauienses que nasceram com doenças cardíacas.

Rubem Martins afirmou que uma dessas crianças, Isabelli, se encontrava com sua mãe no plenário da Assembleia Legislativa e que faria tudo para que ela recebesse o tratamento necessário para a sua cura, o que, segundo ele, deveria ser garantido pela Secretaria de Saúde já que todas as pessoas têm direito a assistência médico-hospitalar, de acordo com a Constituição Federal.





O parlamentar do PSB pediu ainda que o Governo do Estado divulgue duas leis de sua autoria, a de número 7032/17 que instituiu o dia 12 de junho como o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita e a de número 7029/17 que incluiu no Calendário Oficial do Estado do Piauí o “Junho Azul e Vermelho, que são as cores símbolos da cardiopatia congênita, a ser realizado anualmente.

TÍTULO – No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, foi lido Projeto de Decreto Legislativo do deputado Marden Menezes (PSDB) que concede o título de cidadão piauiense ao senhor Adailton Marcolino. O deputado Gessivaldo Isaias (PRB) requereu a realização de uma sessão solene no próximo dia 25 em homenagem à Polícia Militar do Piauí e ao Corpo de Bombeiros Militar.

J. Barros