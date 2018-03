Rubem Martins pede a recuperação de rodovias no Sul do Piauí

O deputado Rubem Martins(PSB) fez um apelo ao deputado Francis Lopes(PRP), que integra a bancada da situação na Assembleia Legislativa, para que reivindique ao governador Wellington Dias a recuperação de estradas da região Sul do Estado que se encontram esburacadas, o que poderá provocar acidentes já que o tráfego de veículos vem sendo prejudicado.

Rubem Martins disse que a situação de quase intrafegabilidade atinge as estradas que ligam os municípios de Santo Inácio do Piauí a Floresta do Piauí e de Santo Inácio do Piauí a Wall Ferraz. “Pedimos a ajuda do deputado Francis Lopes para que essas rodovias sejam recuperadas, porque as chuvas que continuam a cair em nosso Estado podem aumentar a quantidade de buracos já existentes”, ressaltou ele.

Por J. Barros



J. Barros - Edição: Paulo Pincel