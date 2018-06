Rubem Martins lembra o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita

Dia 22 de agosto de 2017, também foi sancionada a Lei nº 7.029, de autoria do Deputado Rubem Martins, que inclui no Calendário Oficial do Estado do Piauí, “Junho Azul e Vermelho” a ser lembrado anualmente no citado mês, onde as cores passaram a simbolizar a luta pela vida de crianças portadoras de Cardiopatia Congênita. Por lei, também de autoria do deputado Rubem Martins, o dia 12 de junho no Piauí foi instituído , como o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

Nesta data alusiva, o Governo do Estado deveria promover campanhas educativas, palestras e atividades de prevenção e atendimento à população junto às comunidades pré-programadas, seminários, reuniões, oficinas de trabalho e demais eventos, com o objetivo de conscientizar e informar à sociedade a respeito da doença e da necessidade de diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas, bem como, a possibilidade de tratamentos disponíveis e o seguimento clínico na Rede Pública de Saúde.

“Que possamos ser cada dia mais sensíveis às causas alheias. As crianças piauienses portadoras de cardiopatia congênita no Piauí, lutam numa fila dolorosa à espera de vaga por uma cirurgia, onde outro Projeto de Lei de minha autoria, que cria a Rede de Atenção à Cardiopatia Congênita/Vaga Zero do Estado, agilizaria todo o processo, oportunizando os devidos tratamentos aos pacientes”, finalizou o parlamentar.













Ascom Parlamentar - Edição : Katya D'Angelles