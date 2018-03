Rubem Martins lamenta o índice de 73% de cobertura vacinal contra aftosa

O deputado estadual Rubem Martins (PSB) mostrou cópia do relatório do Ministério da Agricultura e Pecuária relacionado ao combate à febre aftosa no país, lembrando que o Piauí é um estado livre da febre aftosa com vacinação, “mas hoje com muita tristeza nós vimos a publicação de um relatório Ministério da Agricultura e Pecuária onde traz o Piauí como lanterna no índice de vacinação”.

Rubem Martins lembrou que no governo Wilson Martins, o Piauí recebeu em Paris o título de estado livre da aftosa com vacinação e agora tem apenas 73% de cobertura vacinal.

“Um verdadeiro desastre para o estado. O Piauí, a qualquer momento, pode ver o retrocesso; Podemos cair como o único estado da federação onde a febre aftosa volta a ser nociva, tanto quanto à sanidade animal quanto na questão financeira para o Piauí. Os pecuaristas que comercializam seus rebanhos, seus bezerros para outros estados serão prejudicados. Se houver esse retrocesso, nem exposição agropecuária gente vai poder realizar. É com muita tristeza que eu trago esse relatório para essa casa”, lamentou o orador.

Rubem Martins denuncia que a situação da Agência de Defesa Agropecuária faz parte de processo de entrega do órgão para pessoas ligadas à política. “Desmontaram uma estrutura que havia sido construída com todo cuidado e determinação, iniciada no governo Wellington Dias e tocada com as duas mãos pelo governador Wilson Martins”.

Segundo o deputado, nada no Piauí funciona plenamente: a saúde com problemas, educação com problemas, a segurança um verdadeiro desastre, “e agora vamos à luta com os servidores da Adapi, pedindo melhorias salariais e mais de condições de trabalho. A defesa agropecuária é uma questão muito séria. Qualquer problema de sanidade animal pode criar um problema muito grande para todos nós piauienses e nós lamentamos muito que o governo tenha deixado chegar a esse ponto, uma vergonha, somos o lanterna do país em cobertura vacinal. Não foi falta de aviso, não foi falta de reclamação quando trouxemos aqui os servidores da Adapi e pediram melhores condições de trabalho. E já marcamos uma audiência pública aqui para o dia 4 de abril para discutir essa questão”.

Gustavo Neiva, em aparte, considerou um descaso do governo com o setor primário, a exemplo do que acontece nas estradas dos cerrados piauienses, que estão em péssimas condições. “A locomotiva do nosso estado é a Transcerrados. São produtores abnegados, obstinados, mas que não tem nenhuma estrutura, estrada, energia na maior fronteira agrícola do país. O Estado sequer dá as condições mínimas para que esses produtores possam gerar emprego, produzir, gerando tributos ao nosso estado”.

Neiva lembrou que estrada foi contemplada com R$ 30 milhões na primeira parcela do empréstimo da Caixa. “E onde foi parar o dinheiro da Transcerrados? As imagens os vídeos feitos pelos produtores da região mostram o completo abandono das estradas. Logo agora que estamos prestes da colheita de uma supersafra na região. Vemos uma Adapi sucateada, sem ter papel para impressão de um ofício. Seria bom que o deputado João Mádison (MDB) estivesse em plenário para comentar esses números do ministério. E que o governo tome providências imediatas para que a gente não possa cair na vala do retrocesso”.

Rubem Martins concluiu o pronunciamento reforçando o questionamento feito por Gustavo Neiva sobre o destino dos R$ 30 milhões que deveriam ter sido investido na rodovia Transcerrados, que o deputado chamou de “espinha dorsal da produção de grãos do Piauí”

O deputado estadual Rubem Martins (PSB) mostrou cópia do relatório do Ministério da Agricultura e Pecuária relacionado ao combate à febre aftosa no país, lembrando que o Piauí é um estado livre da febre aftosa com vacinação, “mas hoje com muita tristeza nós vimos a publicação de um relatório Ministério da Agricultura e Pecuária onde traz o Piauí como lanterna no índice de vacinação”.



Rubem Martins lembrou que no governo Wilson Martins, o Piauí recebeu em Paris o título de estado livre da aftosa com vacinação e agora tem apenas 73% de cobertura vacinal.



“Um verdadeiro desastre para o estado. O Piauí, a qualquer momento, pode ver o retrocesso; Podemos cair como o único estado da federação onde a febre aftosa volta a ser nociva, tanto quanto à sanidade animal quanto na questão financeira para o Piauí. Os pecuaristas que comercializam seus rebanhos, seus bezerros para outros estados serão prejudicados. Se houver esse retrocesso, nem exposição agropecuária gente vai poder realizar. É com muita tristeza que eu trago esse relatório para essa casa”, lamentou o orador.



Rubem Martins denuncia que a situação da Agência de Defesa Agropecuária faz parte de processo de entrega do órgão para pessoas ligadas à política. “Desmontaram uma estrutura que havia sido construída com todo cuidado e determinação, iniciada no governo Wellington Dias e tocada com as duas mãos pelo governador Wilson Martins”.



Segundo o deputado, nada no Piauí funciona plenamente: a saúde com problemas, educação com problemas, a segurança um verdadeiro desastre, “e agora vamos à luta com os servidores da Adapi, pedindo melhorias salariais e mais de condições de trabalho. A defesa agropecuária é uma questão muito séria. Qualquer problema de sanidade animal pode criar um problema muito grande para todos nós piauienses e nós lamentamos muito que o governo tenha deixado chegar a esse ponto, uma vergonha, somos o lanterna do país em cobertura vacinal. Não foi falta de aviso, não foi falta de reclamação quando trouxemos aqui os servidores da Adapi e pediram melhores condições de trabalho. E já marcamos uma audiência pública aqui para o dia 4 de abril para discutir essa questão”.



Gustavo Neiva, em aparte, considerou um descaso do governo com o setor primário, a exemplo do que acontece nas estradas dos cerrados piauienses, que estão em péssimas condições. “A locomotiva do nosso estado é a Transcerrados. São produtores abnegados, obstinados, mas que não tem nenhuma estrutura, estrada, energia na maior fronteira agrícola do país. O Estado sequer dá as condições mínimas para que esses produtores possam gerar emprego, produzir, gerando tributos ao nosso estado”.



Neiva lembrou que estrada foi contemplada com R$ 30 milhões na primeira parcela do empréstimo da Caixa. “E onde foi parar o dinheiro da Transcerrados? As imagens os vídeos feitos pelos produtores da região mostram o completo abandono das estradas. Logo agora que estamos prestes da colheita de uma supersafra na região. Vemos uma Adapi sucateada, sem ter papel para impressão de um ofício. Seria bom que o deputado João Mádison (MDB) estivesse em plenário para comentar esses números do ministério. E que o governo tome providências imediatas para que a gente não possa cair na vala do retrocesso”.



Rubem Martins concluiu o pronunciamento reforçando o questionamento feito por Gustavo Neiva sobre o destino dos R$ 30 milhões que deveriam ter sido investido na rodovia Transcerrados, que o deputado chamou de “espinha dorsal da produção de grãos do Piauí”.





Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles