Rubem Martins diz que serviço de papiloscopia do Estado está suspenso

O deputado Rubem Martins (PSB) disse, hoje(16), que o serviço de papiloscopia da Secretaria de Segurança do Estado se encontra paralisado. Ele afirmou que tomou conhecimento do caso depois que um amigo procurou a Polinter (delegacia especializada em roubos de veículos) para que apurasse o roubo do seu carro que ocorreu no último final de semana.

Segundo Rubem Martins, que falou no espaço destinado aos pequenos avisos, o carro do seu amigo foi encontrado dois dias depois do roubo, mas estava completamente depenado. “Ele foi à Polinter e fez a denúncia pedindo que a Polinter coletasse as impressões digitais deixadas no veículo pelos bandidos, mas foi informado de que o serviço de papiloscopia estava parado por falta de pagamento”, acrescentou ele.

O parlamentar do PSB assinalou que a paralisação do sistema de papiloscopia revela o descaso do Governo com a área criminal e representa mais um setor que sofre com a falta de pagamento dos serviços prestados ao Estado.

J. Barros - Edição: Caio Bruno

