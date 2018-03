Rubem Martins cobra valor para construção de estrada em Picos

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado Rubem Martins (PSB) fez uma pergunta direta ao Governador do Estado, Wellington Dias (PT), sobre as denúncias de desvios de recursos do empréstimo feito junto a Caixa Econômica Federal. Ele alega que o dinheiro já foi sacado e a obra não foi realizado.

“Hoje eu quero fazer uma pergunta bem básica para o Governador Wellington Dias: onde foi parar o dinheiro para a construção da estrada que liga Picos a Santa Cruz do Piauí, no valor de R$ 2.555.583,00 que era para asfaltar essa estrada? O dinheiro foi sacado da conta vinculada do empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, colocado na Conta Única do Estado e não se sabe que fim levou. Então Governador, onde está o dinheiro?”, indagou Rubem Martins

Ausência





O deputado Francis Lopes (PRP) justificou a sua ausência nos últimos dias em virtude de uma conjuntivite. Ele também reforçou convite para a solenidade de entrega de título de cidadão piauiense, que acontece nesta quarta-feira (21), às 10h no Plenário da ALEPI. Os títulos serão entregues aos senhores Valdir Neves Oliveira, servidor da Assembleia, e a José Eudes Ribeiro, apresentador de TV.

Visitas





O deputado Dr. Pessoa (PSD) usou a palavra para agradecer a receptividade com que foi recebido em visita a cidade de Altos. O parlamentar visitou a cidade nesta segunda-feira (19) em virtude do tradicional Festejo de São José, padroeiro da cidade. O evento religioso integra o calendário de atividades do município.





