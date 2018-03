Rubem Martins cobra realização de audiência sobre transporte escolar

O tempo de dois minutos foi usado nesta manhã de segunda-feira, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), pelo deputado Rubem Martins (PSB), quando ele lembrou que foi aprovada, pelo plenário da Casa, no dia 04 de outubro de 2017, uma audiência pública, junto à Comissão de Saúde, Educação e Cultura, para tratar sobre transporte escolar.





O parlamentar disse que gostaria de deixar agendado, para o próximo dia 15 de março, às 9 horas, na sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Ele indagou se o presidente da Comissão de Saúde, Educação e Cultura já estava definido, ao que o presidente da Casa,deputado Themístocles Filho (MDB), informou que já estava composta e leu os nomes dos membros da referida Comissão. Os titulares, de acordo com o deputado Themístocles, são: Gustavo Neiva (PSB), Mauro Tapety (MDB), Doutor Hélio (PR), Belê Medeiros (PP), João de Deus (PT), Doutor Pessoa (PSD) e Luciano Nunes.





O deputado Themístocles leu também a lista dos suplentes que compõem a Comissão. São eles: Rubem Martins (PSB), Juliana Moraes Sousa (MDB), Fernando Monteiro (PRTB), Liziê Coelho ( PTB), Cícero Magalhães (PT), Edson Ferreira (PSD) e Robert Rios (PTB). O deputado Themístocles Filho solicitou, mais uma vez, a atenção dos membros da Comissão, para que se reúnam e escolham o presidente e o vice-presidente.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D’Angelles