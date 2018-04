Rubem Martins apela por municípios do interior do Piauí

O deputado Rubens Martins(PSB), ocupou o espaço dedicado aos pequenos comunicados na sessão desta quinta-feira(12) para fazer vários apelos em favor de prefeituras do interior do Estado.

O primeiro apela para a Agespisa, que não está dando a devida cobertura ao sistema de abastecimento dágua da cidade de Padre Marcos, no sul do Estado. “O prefeito da cidade denunciou que a situação está insuportável, a água contaminada e pede que o governador tome providências”, disse Rubens.

O deputado também pediu ao governador a construção das estradas que ligam as cidades de Santo Inácio, Floresta e Campinas

Por último Rubens Martins convidou a todos para a comemoração dos 54 anos de fundação da cidade Santo Inácio.

O deputado Luciano Nunes (PSDB) ocupou o espaço dos pequenos comunicados para pedir ao governador que garanta o funcionamento do hospital de Barras, cujos servidores estão ameaçando parar totalmente suas atividades.

Segundo Luciano, médicos e servidores estão há quase 4 meses com os salários atrasados e o hospital está carente de resolutividade, com a falta de medicamentos e equipamentos. Hoje só cerca de 30 por cento da equipe está trabalhando.

O deputado Robert Rios(DEM) denunciou o descaso do governador Wellington Dias para com as vítimas das tragédias em consequência do excesso de chuvas.

“Enquanto o povo sofre sendo expulsos de suas casas pelas águas, o governador do Piauí fica visitando presos nas cidades de São Paulo e Curitiba”, disse Rios, acrescentando que “a insensibilidade” do governador para com as tragédias é público e notório”.

Robert deu o exemplo da tragédia de algodões, onde morreram no mínimo dez lavradores e arrastaram e desabrigaram milhares de pessoas. “O governador prometeu pagar R$ 2 milhões por mês e ainda deve mais de R$ 4 milhões”, lamentou Robert Rios.

Repórter: Edmundo Moreira

O deputado Rubens Martins (PSB), ocupou o espaço dedicado aos pequenos comunicados na sessão desta quinta-feira (12) para fazer vários apelos em favor de prefeituras do interior do Estado.



O primeiro apela para a Agespisa, que não está dando a devida cobertura ao sistema de abastecimento dágua da cidade de Padre Marcos, no sul do Estado. “O prefeito da cidade denunciou que a situação está insuportável, a água contaminada e pede que o governador tome providências”, disse Rubens.



O deputado também pediu ao governador a construção das estradas que ligam as cidades de Santo Inácio, Floresta e Campinas. Por último Rubens Martins convidou a todos para a comemoração dos 54 anos de fundação da cidade Santo Inácio.



O deputado Luciano Nunes (PSDB) ocupou o espaço dos pequenos comunicados para pedir ao governador que garanta o funcionamento do hospital de Barras, cujos servidores estão ameaçando parar totalmente suas atividades.



Segundo Luciano, médicos e servidores estão há quase 4 meses com os salários atrasados e o hospital está carente de resolutividade, com a falta de medicamentos e equipamentos. Hoje só cerca de 30 por cento da equipe está trabalhando.



O deputado Robert Rios (DEM) denunciou o descaso do governador Wellington Dias para com as vítimas das tragédias em consequência do excesso de chuvas.



“Enquanto o povo sofre sendo expulsos de suas casas pelas águas, o governador do Piauí fica visitando presos nas cidades de São Paulo e Curitiba”, disse Rios, acrescentando que “a insensibilidade” do governador para com as tragédias é público e notório”.



Robert deu o exemplo da tragédia de algodões, onde morreram no mínimo dez lavradores e arrastaram e desabrigaram milhares de pessoas. “O governador prometeu pagar R$ 2 milhões por mês e ainda deve mais de R$ 4 milhões”, lamentou Robert Rios.



Repórter: Edmundo Moreira

Edição: Paulo Pincel