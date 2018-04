Robert volta a cobrar o governo em discurso

O deputado Robert Rios (DEM) ocupou a tribuna da Asembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), nesta manhã de terça-feira (10), para dizer que a oposição, na Casa, composta por ele e pelos deputados Marden Menezes (PSDB), Gustavo Neiva (PSB), Rubem Martins (PSB), têm travado, nos últimos meses, uma luta junto a Caixa Econômica, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, para acompanhar os gastos do governo,principalmente no que diz respeito aos empréstimos do governo.





O parlamentar protestou contra a Caixa Econômica Federal do Piauí, que segundo ele, se comporta e age como uma verdadeira organização criminosa. Ele comentou que os deputados são eleitos para legislar e também para fiscalizar as contas do governo e, mais uma vez se referiu ao empréstimo feito pelo governo do Estado, no valor de trezentos e sete milhões, que segundo o deputado, o dinheiro foi para uma conta vinculada, foi sacado pelo governo e este, o colocou na conta única do Estado.





“O governo pratica com isso, um crime de desvio de recursos públicos, e depois prestou conta com a Caixa, e nós, três deputados, requeremos juntos a Caixa Econômica, uma cópia da prestação de contas. E mais um mês se passou e até hoje a Caixa Econômica não entregou aos deputados, a cópia da prestação de contas”, observou.





Robert Rios disse ainda que se estão escondendo uma prestação de contas, é porque nela existe uma coisa horrorosa, porque o governo disse que as obras existiam e, pelo fato de ter sido desafiado a levar os parlamentares até as obras, o que não aconteceu até o momento.





“Nós entramos com uma ação na Justiça Federal e a juíza até agora não determinou à Caixa Econômica, que entregasse a prestação de contas. Nós temos o direito de conhecer qualquer conta do governo. O Governo não gasta dinheiro Del e sim dinheiro público. Também pedimos ao Tribunal de Contas, que verificasse os gastos desse empréstimo, e o Tribunal de Contas confirmou que o dinheiro do empréstimo, de trezentos e sete milhões, foi de fato desviado, pelo governo do Estado e até hoje não se sabe para onde”.





O deputado observou ainda que se o governo faz uma obra, na fonte zero do governo, paga com o dinheiro do Tesouro do Estado e depois cancela os empenhos já liquidados e paga novamente, naturalmente se a empresa recebeu, duas vezes pela mesma obra, ela teria que ter estornado um dos recebimentos e o governo não mostra que a empresa que recebeu duas vezes, de fato estornou esse dinheiro.





“Para mim não houve desfio de finalidade e sim roubo. Para mim o dinheiro foi roubado”, ponderou e acrescentou, em relação a Caixa Econômica, que esta não pode ser sitiada, por um senador da República, referindo-se ao senador Ciro Nogueira, que segundo ele, quando o senador traiu a então presidente Dilma, ganhou de presente a Caixa Econômica Federal. E hoje, a Caixa Econômica Federal se comporta como um navio cheios de corsários, prontos para atacar e dilapidar a sociedade piauiense”, reiterou.





O deputado Robert Rios finalizou dizendo que, a Caixa Econômica Federal será fiscalizada o tempo todo, com demandas na Justiça o tempo todo. “Nós não vamos permitir e nem aceitar que um empréstimo de seiscentos milhões de reais de empréstimo que será pago pelo povo do Piauí, sejam desviados, da mesma forma que foram desviados os trezentos e sete milhões”.









Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno