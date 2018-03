Robert Rios volta a criticar os gastos do governo com alimentação

O deputado Robert Rios (PDT) voltou a criticar os gastos do governo com alimentação e aluguel de aeronaves. O parlamentar disse da tribuna que somente com carne e peixe o governo gastou R$ 1 mil por dia, enquanto o gasto com passagens aéreas é de R$ 160 mil por mês, sem contar com o elevado custo do aluguel de aeronaves, embora haja apenas duas aeronaves em nome da empresa que serve ao governo registradas como táxi aéreo.

Rios prometeu aprofundar as investigações sobre o assunto, para saber se os gastos do governo com alimentação são maiores do que com a alimentação da Polícia Militar.



Robert Rios afirmou que enquanto o governo gasta excessivamente com carne e peixe, servidores terceirizados que estão sem receber seus salários e não conseguem comprar nem cabeça de peixe. O deputado falou também sobre a má alimentação dos presos, lembrando que nem todos são bandidos.

O orador lamentou que a liderança do governo fique falando sobre erros de outros governos, como se a correção se fizesse sobre o passado e não para o futuro.



O deputado Gustavo Neiva (PSB) falou também sobre as dificuldades vividas pelos servidores terceirizados e deu conta de recente visitaao Tribunal de Contas, onde, mais uma vez, ficou provado o desvio de recursos destinados a obras no interior. Ele disse que até o dia 15 de março, o TCE encaminhará à Assembleia parecer técnico sobre o assunto. Neiva acusou o governo de descontar dos servidores os valores referentesa empréstimos consignados, sem, contudo, repassar esses valores para os bancos.



O deputado Marden Menezes (PSDB) também em aparte, disse que no Piauí os índices de desemprego aumentaram, enquanto no Brasil diminuiram. Menezes lembrou também os dados do IBGE, que apontam o Piauí como o segundo pior em analfabetismo.



Robert Rios concluiu o pronunciamento afirmando que o governador Wellington Dias não trata bem os professores do Estado, porque nunca gostou de professor, quando aluno, pois fugia da escola.

Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel