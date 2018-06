Robert Rios volta a cobrar a redução do ICMS dos combustíveis

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Robert Rios (DEM), afirmou da tribuna, na sessão plenária de hoje (04), que a oposição continuará lutando pela redução da carga tributária sobre os combustíveis e para que o Piauí não continue sendo primeiro lugar nessa cobrança de impostos. Rios iniciou o discurso lamentando que o presidente da APPM (Associação Piauiense de Municípios), Gil Carlos Modesto, tenha afirmado publicamente que o governo não deve mais ao transporte escolar. Para Robert Rios, a afirmação do presidente da APPM causou indignação até mesmo em outros prefeitos.

Robert Rios também lamentou a falta de repasse de recursos para os hospitais do interior, citando o exemplo da cidade de Batalha, que vive um caos na saúde, sem condições para atender os pacientes, uma vez que o hospital já não possui sequer linha para sutura. O deputado afirmou que o governo aumentou impostos para pagar 300 cargos fantasmas na Secretaria de Governo e manter 14 suplentes na Assembleia.



Robert Rios citou o drama de servidores celetistas da Educação com salários atrasados e que podem entrar em greve no próximo dia 7, bem como a situação da Segurança, com viaturas no prego e policiais militares promovidos que desde setembro não recebem seu soldo, enquanto o governador gasta R$ 6 milhões por dia, somente com alimentação. Ele pediu ao governador: “suspenda os gastos com alimentação que eu lhe mando uma quentinha, todos os dias, sem cobrar nada”.



Outra questão abordada por Robert Rios foi a falta de reconhecimento do MDB do Piauí pela liberação de recursos pelo presidente Temer, quando ele é atacado de golpista pelo PT, enquanto o presidente já liberou mais recursos para o Piauí do que Dilma em seus dois mandatos. Ele disse não ser a favor de Temer, mas considera inexplicável que deputados federais e senadores do Piauí não reconheçam o atendimento aos pleitos do Piauí, só porque o presidente está agonizando com 4% de aceitação.



Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) falou sobre seu indicativo de projeto de lei para que o governo reduza o ICMS da gasolina para 17%, que será debatido na reunião de amanhã (5) da Comissão de Constituição e Justiça. Ele disse discordar que ninguém reconheça o esforço do presidente Temer em liberar recursos para o Piauí.



Outro que ofereceu aparte foi o deputado Gustavo Neiva (PSB), que criticou o governador WelllingtoN Dias por resistir à idéia de reduzir o ICMS dos combustíveis, ao contrário de outros estados. Para Neiva, o único projeto do governador é se perpetuar no poder. O deputado cobrou também a correta a aplicação dos recursos emprestados. Sobre os impostos, ele disse que eles diminuem o consumo.



O deputado Robert Rios concluiu seu pronunciamento criticando os gastos do governo com aeronaves, pois o governador não sabe mais viajar em avião de carreira e que o Tribunal de Contas do Estado constatou que houve superfaturamento na contratação dessas aeronaves.





Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel