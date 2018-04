Robert Rios reclama da falta de água em Piracuruca

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos da sessão plenária desta segunda-feira (16), o deputado Robert Rios (DEM) cobrou da Agespisa a regularização do fornecimento de água na cidade de Piracuruca. Segundo o parlamentar, a cidade está há

Laryssa Saldanha

Durante os pequenos avisos da sessão plenária desta segunda-feira (16), o deputado Robert Rios (DEM) cobrou da Agespisa a regularização do fornecimento de água na cidade de Piracuruca. Segundo o parlamentar, a cidade está há vários dias sem água pótável.

"Estou aqui para manifestar a minha preocupação com a minha cidade. Piracuruca. Vários bairros da cidade estão há vários dias sem água. Então eu quero pedir à Agespisa e ao Governo do Estado que intervinham nisso. Água é algo necessário para o ser humano, ninguém consegue viver sem água”, disse Rios.



Em resposta a solicitação, o líder do Governo na Casa, deputado Francisco Limma Lula (PT) disse que as bombas da cidade estão paradas em virtude da grande quantidade de sedimentos na água, em decorrência das chuvas, o que impede a coleta para tratamento e distribuiição para a população.



“O problema da cidade de Piracuruca é água demais. Com as constantes chuvas, escorreu um grande número de sedimentos, o que tem dificultado o tratamento e o fornecimento de água. Tenho percorrido várias cidades do Piauí e a dificuldade com o tratamento da água é a mesma”, explicou o líder.



“Estive na cidade de Campo Maior acompanhando o Ministro da Integração Nacional e, além da questão da água, é uma região que tem uma quantidade enorme de produtores de peixes todos apavorados, vendo a sua produção correndo o risco de ficar comprometida a subida do nível das águas”, completou Francisco Limma Lula.



Deboche



Robert Rios protestou contra o tratamento que foi dado pelo líder do Governo à falta de água em Piracuruca. “Eu estou aqui em nome do povo da minha terra fazendo um pedido justo. Eu sei que o Rio Piracuruca subiu o nível de suas águas, mas eu estou aqui pedindo água potável. E quero dispensar o deboche com que esse problema está sendo tratado pelo deputado Limma”, finalizou Robert Rios.



Chuvas



Após subir mais de 1,5 metros, o Rio Piracuruca trnabordou no último dia 12 de abril e inundou restaurantes e casas, desabrigando famílias que moram em áreas de risco, em alguns bairros do município de Piracuruca.



Texto: Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel