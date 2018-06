Robert Rios promete fiscalizar a PPP do programa Piauí Conectado

Ocupando a tribuna pela segunda vez na mesma sessão - falando como primeiro orador e como líder da oposição - o deputado Robert Rios (DEM), prometeu, nesta terça-feia (5), fiscalizar a empresa vencedora da licitação para a Paraceria público Privada (PPP) para exploração, por 30 anos, do programa Piauí Conectado em 96 municípios piauienses.





Robert Rios afirmou que o Piauí tem importantes empresas que detém a tecnologia da instalação de redes de fibra ótica, mas a vencedora do certame foi uma firma do Acre, ligada a um figurão do PT, assim como já aconteceu com a Bahia. Segundo Robert Rios, o governador Wellington Dias devia ter mandado empresas do Piauí disputarem concorrências na Bahia e no Acre.

No início de seu discurso, Robert Rios disse que o líder do Governo, deputado Francisco Limma, foi leviano ao afirmar que a oposição defende o “quanto pior melhor”, quando sabe que essa mesma oposição aprovou todos os pedidos de empréstimo do governo e que apenas exerce o seu dever de fiscalizar a aplicação dos recursos.





Quanto a ter pertencido ao governo Wellington Dias no passado,ele disse que isso foi quando ele ainda não havia se misturado com aqueles que combateu.



Em aparte, o deputado Dr.Pessoa (SD) defendeu os profissionais do Piauí, bem como as empresas, que apenas não dispõem de infraestrutura, citando o exemplo dos produtores agrícolas, que não têm como transportar sua produção. Ele criticou a vinda de empresas de fora para realizar mutirões na área de saúde.



O deputado Robert Rios concluiu seu discurso afirmando que não deixará de combater os desmandos do governo, mesmo que o seu líder prossiga dizendo que as críticas são “picuinhas”. Para ele,o importante na vida dos gestores públicos é ter as mãos limpas, pois já se sabe que muitos tem a cara limpa.

Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel