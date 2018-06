Robert Rios pede a rejeição de matéria que reduz efetivo do Corpo de Bombeiros

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária desta terça-feira (12), o deputado Robert Rios (DEM), líder da oposição, se posicionou contrário à tramitação das mensagens de nº 31 e 32, enviadas pelo Governo do Estado, que alteram e revogam leis que dispõe sobre a organização, criação e promoção no Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Às matérias estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

“O Governador Wellington Dias enviou a esta Casa, e está tramitando na CCJ, um Projeto de Lei fazendo profundas alterações na Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros. Eu não sei qual é o colega deputado que é relator da matéria na CCJ, mas esse Projeto tem que ser devolvido ao Palácio de Karnak ou arquivado aqui na Assembleia”, disse Robert Rios.

O parlamentar democrata disse que o Projeto afronta a Lei Nacional das Polícias Militares e que diminui o efetivo do Corpo de Bombeiros e pediu o seu arquivamento.

“É um Projeto tão ruim que cria dois Batalhões em Parnaíba e apenas um em Teresina. Parnaíba é importante sim, mas é bem menor do que a capital. É um projeto que afronta completamente uma Lei Federal. Então eu quero pedir ao colega que analisará na CCJ que já verifique a Lei Federal, faça uma comparação e tome conhecimento das aberrações desse Projeto”, completou Rios.

Ausências

O tempo dois pequenos avisos também foi usado pelos deputados Edson Ferreira (PSDB), Zé Santana (MDB) e Georgiano Neto (PSD) que justificaram antecipadamente suas ausências na sessão plenária dessa quarta-feira (13). Eles participaram de eventos nas cidades de São Raimundo Nonato, Uruçuí e, respectivamente. O deputado Georgiano disse ainda que visita as cidades de Rio Grande do Piauí e Santo Antônio dos Milagres ainda nesta terça.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno