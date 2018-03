Robert Rios parabeniza mulheres por Dia Internacional

O deputado Robert Rios (PDT) falou nesta manhã de quarta-feira (07), no tempo de dois minutos, sobre o Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado nesta quinta-feira (08).

Ele parabenizou todas as mulheres do Piauí e citou por exemplo, as mães, funcionárias, servidoras da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi) e disse ser um dia importante e que em sua opinião, todo dia é dia da mulher.

O parlamentar lembrou que sempre no dia 08 de março, a deputada Flora tem encabeçado uma sessão solene voltada para o Dia da Mulher, e que esse ano, ainda não se sabe se haverá uma sessão solene para homenagear as mulheres, mas que ainda dá tempo.

“Eu quero nesses dois minutos, parabenizar a mulher piauiense, reconhecer a contribuição dela como mãe, trabalhadora e como cidadã do Piauí”, enfatizou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno