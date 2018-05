Robert Rios lembra reajuste do Governo ao ICMS dos combustíveis

O deputado Robert Rios (DEM) afirmou em discurso na sessão de hoje (23) da Assembleia que o governador Wellington Dias (PT) é culpado pela posição que o Piauí ocupa, de segundo estado do Brasil com combustíveis mais caros. Ele afirmou que só o ICMS aumentou 29%, sendo que ainda houve aumento de imposto sobre os veículos. No geral, o deputado considera a população piauiense vítima de impostos que atingiram também a transferência de imóveis em 8%

Analisando a situação geral do Brasil em relação aos combustíveis, Robert Rios destacou o fato de o presidente Temer aumentar por um lado e o governador Wellington Dias por outro, tornando a população do país sacrificada. Citando exemplos de países que transportam seus produtos por linhas férreas e marítimas, no Brasil tudo é transportado por rodovias, sendo que no Piauí ainda tem o inconveniente das más condições das rodovias.

Robert Rios citou o portal Política Dinâmica, que estampou foto do governador Wellington Dias sorrindo e declarando que já pagou os atrasos no transporte escolar e os descontos dos empréstimos consignados, quando não é verdade. Ele citou mais um exemplo da ânsia do governo por arrecadar, que é a apreensão de motocicletas de pessoas pobres e que estão estocadas para ir a leilões. “Peço ao governador que devolva essas motos ao proprietários, a maioria no interior, pois eles atrasam os emplacamentos por falta de condições.

O deputado Dr. Pessoa (SD) ofereceu aparte solidário ao o orador, afirmando que votou contra os aumentos de impostos. Ele responsabilizou o governo federal pelo aumento nos combustíveis e previu que o Brasil se tornará uma Venezuela, em pouco tempo. Outro aparentemente foi o deputado Rubem Martins (PSB), que apontou também exemplo da ânsia do governo por arrecadação, como a aplicação de multa extorsiva em transporte que trazia pacientes do interior para a capital. Ele citou o exemplo de servidores que caíram no Serasa porque o governo não repassou aos bandos os valores descontados daqueles que fizeram empréstimos consignados.

Outro aparteante foi o deputado Marden Menezes (PSDB), que citou vários exemplos de como o governo se preocupa em arrecadar mas não toma nenhuma medida no sentido de conter despesas. O deputado Robert Rios concluiu seu pronunciamento citando cientista americano que afirmou certa vez que nenhum país do mundo prospera tomando dinheiro emprestado, referindo-se à luta do governo para conseguir a liberação de uma segunda parcela de empréstimo junto à Caixa Econômica, sem comprovar a aplicação da primeira.





Raimundo Cazé – Edição: Katya D’Angelles