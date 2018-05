Robert Rios faz apelo por mais Segurança no Estado

Na sessão desta segunda-feira(07)O deputado Robert Rios(DEM) dedicou seu espaço nos “Dois Minutos” para fazer um apelo ao governador Wellington Dias(PT) para que ele interceda nas negociações para acabar com a greve da segurança, que está completando 30 dias hoje.

Segundo Robert Rios, “o sistema de segurança está completamente sucateado e a população fica cada vez mais exposta à sanha dos bandidos.” Nos distritos policiais falta praticamente tudo, como combustível e até material de expediente e um simples BO – Boletim de Ocorrência, não está sendo feito.

Rubens Martins cobra “Elevado de Picos”

O deputado Rubens Martins(PSB) cobrou do Governo do Estado a conclusão do “Elevado de Picos”, uma obra que já custou mais de R$ 12 milhões. O dinheiro faz parte da primeira parcela do empréstimo da Caixa e que já recebeu a prestação de contas como se a obra estivesse concluída. Cobrou também a conclusão da estrada que liga Picos a Itainópolis, e que custou 217 milhões, oriundos do mesmo empréstimo com a Caixa. “Até agora foram feitos apenas 18 quilômetros. Pior pra estrada que liga o município de Santa Cruz ao povoado Cajazeiras, que não tem e nada.”

Nerinho explica atraso em obra

O deputado Nerinho (PTB) ocupou a espaço dedicado aos “Dois Minutos”, para tentar explicar a paralisação das obras do “Elevado de Picos”, que e sua cidade natal. O deputado esclareceu que a obra do viaduto de Picos – como é chamado também o “Elevado” - foi iniciada pelo governador Wilson Martins e avaliada em 12 milhões.

No governo Wellington Dias atual a obra passou para 41 milhões. “Como o governador não tinha como complementar, resolveu aplicar o dinheiro com o alargamento da ponte, calçamento e asfalto. “Nunca se construiu tanto asfalto em Picos”, disse Nerinho, que também destacou as obras que o governador levou para Santa Cruz, terra do deputado Rubens.

Edmundo Moreira - Edição: Katya D'Angelles