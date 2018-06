Robert Rios elogia PM e TCE em pequeno expediente

A sessão solene, realizada nesta manhã de segunda-feira (25), em homenagem ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado do Piauí, foi parte da fala do deputado Robert Rios (DEM).





Ele parabenizou o evento e enfatizou que o Piauí tem uma dívida, enorme, tanto com a Polícia Militar, quanto com o Corpo de Bombeiros. “São homens e mulheres abnegados, que tem trabalhado em cada parte do território do nosso Estado. Muitos deles tendo sacrificado a própria vida, em defesa da sociedade”.





Para o parlamentar essas são instituições que orgulham e engrandecem todo o Estado, e que ele se sente feliz, pelo fato de ter trabalhado conjuntamente, com essas instituições. Robert Rios também parabenizou todos os técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, pelo trabalho de auditoria, realizado em relação ao requerimento apresentado por ele, deputado, sobre os empréstimos consignados e sobre as parcelas do Plamta.





O parlamentar disse ser um crime o que o governo do Estado pratica contra os servidores, que descontam em seus contracheques, os valores devidos, para o plano de saúde e os repasses não estão sendo feitos para as clínicas e hospitais conveniados ao Plamta. “São vários crimes praticados pelo governo do Estado, contra os servidores do estado do Piauí. Recentemente, praticou, nessa Casa, crime contra os professores. Tenho andado em todo o Piauí e tenho testemunhado a revolta dos professores e servidores com o governo do Estado”, pontuou.





Robert Rios também fez um breve relato das suas visitas, neste final de semana, juntamente com os deputados Luciano Nunes (PSDB) e Marden Menezes (PSDB), por cidades do interior do Estado. O parlamentar destacou que esteve nas cidades de Pimenteiras, onde foram muitos bem recebidos; em Oeiras, onde participaram de um seminário, com representantes do município; na cidade de Simplício Mendes, com muitas expressões políticas; em São João do Piauí, onde foram recebidos pelo ex-deputado Roncali e onde visitaram várias residências; esteve em Boa Hora, com uma grande recepção. E hoje , no final da tarde eles irão visitar a cidade de Pio IX. “Saímos dessas cidades com a alma renovada, porque sei que a nossa caminhada é uma caminhada firme, segura e decente”, concluiu.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno