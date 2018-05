Robert Rios e Dr. Pessoa fazem balanço das viagens ao interior

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Robert Rios (DEM) relatou visita ao interior do Estado, onde participou, na cidade de Parnaíba,

de reunião em prol da candidatura do deputado Luciano Nunes ao governo, em que havia quatro ex-governadores presentes. No município

de Elesbão Veloso ele disse ter tomado conhecimento da situação caótica na segurança, depois que a delegacia pegou fogo, há um ano

atrás, sem que o governo tenha tomado qualquer providência, mesmo sabendo que o custo da reforma no prédio seria de apenas R$ 8 mil

reais.

Também no tempo de dois minutos o deputado Dr. Pessoa (SD) deu conta de visita aos seguintes municípios no último final de semana: São

Miguel da Baixa Grande, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos Milagres, Aroases, Valença, Itainópolis e Barra do Alcântara. Ele disse que

participou também do lançamento da TV O Dia, em Teresina, a convite do empresário Valmir Miranda. Ele agradeceu às comunidades que visitou no

interior, pela boa acolhida que teve, tanto das lideranças políticas quanto da população como um todo.

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Robert Rios (DEM) relatou visita ao interior do Estado, onde participou, na cidade de Parnaíba, de reunião em prol da candidatura do deputado Luciano Nunes ao governo, em que havia quatro ex-governadores presentes.



No município de Elesbão Veloso ele disse ter tomado conhecimento da situação caótica na segurança, depois que a delegacia pegou fogo, há um anoatrás, sem que o governo tenha tomado qualquer providência, mesmo sabendo que o custo da reforma no prédio seria de apenas R$ 8 mil.



Também no tempo de dois minutos o deputado Dr. Pessoa (SD) deu conta de visita aos seguintes municípios no último final de semana: São Miguel da Baixa Grande, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos Milagres, Aroases, Valença, Itainópolis e Barra do Alcântara.

Dr. Pessoa participou também do lançamento da TV O Dia, em Teresina, a convite do empresário Valmir Miranda. O parlmentar agradeceu às comunidades que visitou no interior, pela boa acolhida que teve, tanto das lideranças políticas quanto da população como um todo.





Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel