Robert Rios diz que projeto de lei afronta legislação federal

Laryssa Saldanha

Usando o tempo dos pequenos avisos na sessão plenária desta segunda-feira (18), o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Robert Rios (DEM), pediu novamente a rejeição dos Projetos de Lei enviados pelo Governo do Estado que reduzem o efetivo do Corpo de Bombeiros no Estado.



O deputado Firmino Paulo (Progressistas) é o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. “Esse projeto faz profundas modificações no Corpo de Bombeiros do nosso Estado. Eu quero chamar atenção aqui de todos e do relator, deputado Firmino Paulo, para que seja examinado a Lei Federal que trata das organizações das Polícias Militares, que também engloba o Corpo de Bombeiros, porque esse projeto é totalmente dissocuado do que determina o Comando Federal".



Robert Rios ainda acrescentou que a matéria não poderia tramitar na Assembleia Legislativa por considerá-lo inconstitucional além de ser muito ruim.A matéria deve ser votada nas próximas reuniões na Comissão de Constituição e Justiça.



Por Laryssa Saldanha

Edição: Paulo Pincel