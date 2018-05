Robert Rios diz que líder errou ao falar sobre o crescimento do Piauí

O deputado Robert Rios (DEM) rebateu informação do líder do governo, Francisco Lila (PT) na sessão anterior (23), de que o Piauí teria crescido 136%, índice que atribui à corrupção. Ele disse que a China

O deputado Robert Rios (DEM) rebateu informação do líder do Governo na Assembleia Legislativa, Francisco Limma (PT), na sessão de ontem (23), de que o Piauí teria crescido 136% na sua economia, índice que Rios contestou, afirmando que o crescimento de 126% só se foi na orrupção. O orador lembrou que a China não cresceu 11% e considerou inaceitável que o governo, com tão elevado índice de crescimento, tenha concedido um reajuste de apenas 1% aos policiais civis.



Robert disse que o crescimento maior do Estado foi na “Mansão dos Lagos”, onde moram o governador Wellington Dias e seus principais aliados. Rios lembrou que no passado os petistas davam “psiu” para quem passava na rua, pedindo vale transporte, e hoje todos andam de Hilux, podendo atropelar quem não sair da frente. Citando as más condições das estradas, o deputado disse que é preciso fazer justiça ao deputado federal Marcelo Castro (MDB-PI), que cuidou bem das estradas quandoe steve à frente do DNIT, ao contrário de Elmano Ferrer, que deixou as rodovias do Piauí ficarem esburacadas.



Em aparte, o deputado Gustavo Neiva (PSB) citou como exemplo de crise na segurança pública um vídeo postado nas redes sociais, onde policiais empurram uma viatura com defeito. Neiva sugeriu que as pessoas continuem postando vídeos que mostrem o descaso do governo, pois só assim o governador Wellington Dias poderá se sensibilizar, como fez em relação às imagens de alunos que há seis meses não assistiam aulas por falta de pagamento do transporte escolar.



Robert Rios concluiu seu pronunciamento criticando o governador, por ele ser contra a privatização da Eletrobras, enquanto defende a privatização a Agespisa. Rios culpou o alto percentual do ICMS dos combustíveis (29%) pelo elevado preço cobrado atualmente. Para Robert Rios, não se deve acreditar em pesquisa do IBGE, pois os dados ainda são de 2015, não havendo nada de 2016 e 2017.







Réplica





O líder do Governo, deputado Francisco Limma (MDB), afirmou que o deputado Robert Rios tinha que ler os documentos certos, pois havia falado no crescimento de 126% das exportações do Piauí, só perdendo para o estado de Roraima. Limma também pretendia falar sobre a Carta ao Prefeitos, documento escrito pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva aos prefeitos de todo o país.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel