Robert Rios diz que a maioria dos brasileiros queria Lula preso

O deputado Robert Rios (DEM) foi a tribuna para contestar a afirmação do deputado estadual Fábio Novo (PT) sobre a prisão do ex-presidente Lula, lembrando que 53% da população brasileira queria ver Lula preso. “Eu disse publicamente que sou contra a prisão das pessoas e disse isso e quase foi linchado nas redes sociais. Lula foi preso não foi pela Minha Casa, Minha Vida, pelo Bolsa Família, pelo Luz Para Todos, ele está preso porque no seu governo foi implementada uma organização criminosa que movimentou bilhões de reais, dinheiro que estava nos paraísos fiscais e já estão no Brasil”.

Rios lembrou que Lula não foi o primeiro petista preso. “José Dirceu foi preso... É um absurdo afirmar que a Polícia Federal, a Justiça Federal e Ministério Público Federal se juntaram para prender o Lula. Dos 11 ministros do STF oito foram colocados por Dilma e Lula e dos três que não foram colocados pelo PT, dois votaram a favor do Lula...

A mesma Odebrecht que corrompeu o Lula no Brasil é a mesma que comprou o presidente do Peru, que também está preso. Eu comprei com Wellington porque não queria andar com as más companhias do Wellington”.

O orador afirmou que o senador Ciro Nogueira (Progressista) foi responsável pela cassação da ex-presidente Dilma Roussef. “Foi o homem que arrancou a cabeça da Dilma, empurrou guilhotina na cabeça da Dilma. E o grande responsável por isso está com vocês para cima e para baixo. O discurso do Wellington em Portugal foi que Ciro é um dos políticos mais poderosos do Piauí e seu amigo”.

Robert Rios lamentou que o Supremo foi apequenado o PT. Os ministros que condenaram Lula foram colocados pelo PT. O povo não aguenta mais o Aécio temer Lula o povo não aguenta mais esse inimigo invisível, que é a corrupção. Para vencer eleição nós estamos fazendo qualquer negócio”.

Marden Menezes cumprimentou o orador dos deputados que retornaram ao plenário nesta segunda-feira. E repetiu que sete ministros do STF foram colocados por Lula e Dilma. “Isso já joga por terra o argumento de que Lula teve um julgamento político. A constituição é o compromisso maior que existe entre o povo e a lei, o contrato de todos nós brasileiros que rege a nossa vida”.

Menezes questionou sobre quantos milhões de brasileiros não teriam sido salvo se os bilhões desviados da Petrobras e dos cofres públicos fossem aplicados na saúde . “Não podemos aceitar a vitimização de uma pessoa que se perdeu pelo caminho, que se voltou para a corrupção e tornou o seu governo o mais corrupto da história da humanidade. Ninguém roubou tanto durante o tanto o dinheiro do povo como os governos que se instalaram. Foram anos de sangria dos cofres públicos. Vai se levar anos para acabar com a corrupção que foi implantada em todas as esferas do país. Eu não sei como é que esse país resistir a essa corrupção desenfreada. Existe uma vítima nessa história e a sociedade brasileira”.

O deputado Limma (PT) afirmou que pessoalmente sempre combateu a corrupção e o governo do PT foi quem criou mecanismo para controle e fiscalização da gestão pública e combate à corrupção.

“A Transparência Internacional coloca que 35% dos orçamentos públicos são desviados de suas finalidades por ineficiência ou por corrupção. E no Brasil o aumento do controle da gestão tornou o mais eficiente aplicação desses recursos. Há 11 anos se arrasta o processo do “Mensalão Mineiro” do Anastasia. Quem foi pego pedindo dinheiro em troca de favor não foi ele e não está preso quem foi pego com mala de dinheiro não foi ele não está preso. São 24 pessoas condenadas pela Lava Jato em Segunda Instância estão soltas. Como não afirmar que é uma prisão política se são dois pesos e duas medidas”.

Robert Rios retomou a palavra para novamente questionar como o PT vai pedir votos para o carrasco do Lula.

Texto: Paulo Pincel

Edição: Katya D'Angelles