Robert Rios desafiou governo a mostrar obra feita com dinheiro do empréstimo

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Robert Rios (PDT), afirmou que o compromisso dele com a gente do Piauí o obriga a ocupar a tribuna para dizer que o Estado está mistificado, dominado por paranoicos. “Quem da oposição se disse contra o empréstimo? Somos contra a roubalheira contra cafajeste, com tanto cinismo, como temos vistos nos últimos tempos. Perderam a vergonha, a dignidade por completo abandonaram a decência. Eu desafio que me mostrem alguma dessas obras feitas com o dinheiro desse empréstimo. Tudo falácia, tudo mentira, um golpe contra um povo sofrido contra um povo desempregado. Se alguém pensa que não existe coisa pior do que o PT pois tenho os oportunistas que se infiltraram que aproveitam os espaços pagos com os RS 40 milhões arrancados do povo do Piauí”, denunciou o orador.

Rios afirmou que o senador Elmano Férrer (Podemos) precisa mandar o DNIT tapar o buraco na BR-343 em Parnaíba. E prometeu apresentar requerimento para ter acesso a todos os contratos firmados pelo Governo do Estado com a construtora Jurema.

“Eles não têm coragem de dizer quem é o que é contra o empréstimo. O senador Ciro Nogueira (Progressistas) indicou um capataz, que jogou peteca com Wellington Dias. Os técnicos da Caixa Econômica Federal é quem estão dizendo que a prestação de contas do governo é imprestável, é mentirosa. Primeiro prestaram conta com obras que não existiam. Depois usou obras que foram construídas com outros recursos dois anos antes da assinatura do empréstimo. Tão fazendo churrasco com boi que ainda bem nasceu. Mandaram mais de R$ 400 milhões em prestação de contas. Por que? Porque não existe as obras... É impossível Wellington Dias não ser preso por conta desses recursos. Demora, mas um dia eles vão ser cobrados, todos serão castigados, todos os crimes terão seus castigos. O cinismo imperando. Querendo intimidar oposição. Não vão ser intimidado”.

Apartes

O deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) lamentou que um deputado federal faça ilações relacionadas ao empréstimo. “É um desserviço para o Piauí. Não somos nós da oposição que estamos impedindo que esse recurso chegue, mas a justiça que pegou o fio da meada”. Pessoa lamentou que o mensalão não tenha pego os que desviaram recursos públicos”,

“São falaciosos, que atribuem à oposição a força para barrar o empréstimo. Isso é de um cinismo que não existe. A prestação de contas é podre e sinaliza para desvio de recursos públicos”, acrescentou Robert Rios.

Robert Rios também atacou os mutirões. Ele disse que mutirão é uma excrescência estatal. “O mutirão da catarata é uma fraude, uma armação para beneficiar uma empresa da Bahia ligada a Jaques Wagner. Foi um golpe aplicado aqui no Piauí. [..] A Fundação Getúlio Vargas recebeu o dinheiro da primeira parcela do empréstimo.

Dr. Hélio Oliveria (PR), em aparte, disse que todos os deputados estão em plenário para fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos. “Somos favoráveis aos mutirões porque beneficiam homens e mulheres, que precisam de atendimento médico. “Porque ou é o mutirão ou particular e ele não tem dinheiro para pagar. Sou a favor do mutirão porque como médico, conheço a demanda reprimida nas várias especialidades”, disse, acrescentando que há dez anos levou a ressonância magnética de alta resolução para Parnaíba. E que não atende pelo Plamata e Iapep-Saude; que nunca pediu nem o governador, nem a prefeito, nem a política nenhum tipo de reajuste nos valores dos procedimentos médicos.

O deputado Edson Ferreira (PSDB) afirmou que o governador Wellington Dias perdeu eleição para ele mesmo. “Perdeu porque brincou com a inteligência do povo. Todo mundo do governo só cuida da parte política e não faz a parte de gestão. Até o comandante da Polícia Militar foi estimulado pelo governador na ser candidato. Aí a segurança acabou. Carro forte sendo estourado, banco roubado. O secretário de Segurança e o comandante da PM fazem política. A educação acabou. Tem município onde as aulas ainda não começaram porque não tem transporte para levar os alunos. Os terceirizados todos estão parados há quatro meses sem receber salário. As estradas intrafegáveis Em Dom Inocêncio nem as cabeceiras da ponte existem. O governo acabou. E os prefeitos com os 5, 6, 10 ordens de serviço e as obras paradas. O governo virou um desgoverno porque só focou na questão política achando que já estava reeleito e a barca afundou”.

Robert Rios concluiu o pronunciamento afirmando que o governo está cansado. E que tem duas empresas que vão ser investigados mais do que a Odebrecht por conta de denúncias.

Paulo Pincel

Edição: Katya D'Âgelles