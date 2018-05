Robert Rios denuncia que Caixa e Banco do Brasil suspenderam créditos consignados

Usando o tempo para pequenos avisos, o deputado Robert Rios (DEM) disse que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil cortaram o crédito consignado para servidores, por conta do não repasse dos descontos compulsórios feito pelo Governo Estadual. Ele disse lamentar que a

decisão dos referidos bancos tivesse sido tomada conforme sua previsão.

O deputado Rubem Martins (PSB) usou também o tempo de dois minutos para lamentar a falta de equipamentos no Hospital da Polícia Militar,

apesar de o deputado Rodrigo Martins ter destinado R$ 1 milhão em emenda parlamentar. O presidente Themístocles Filho disse que esteve

presente ao hospital durante visita do governador Wellington Dias, que citou a emenda do deputado Rodrigo Martins.

Também usando o tempo de dois minutos, o deputado Gustavo Neiva (PSB) falou sobre a realização da Exposoja, no município de Nova Santa Rosa,

onde os organizadores, apesar de o governo não ter construído a Transcerrado, obtiveram bons resultados. Outro que usou os dois

minutos foi Dr. Pessoa (Solidariedade), para lamentar que a bancada do governo tivesse derrotado requerimento da oposição pedindo a criação

de comissão para fiscalizar obras que seriam construídas com recursos de empréstimo. Ele criticou a justificativa dos governistas, de que já

existe a Comissão de Fiscalização. “Orgãos oficiais de fiscalização às vezes falham” – observou.

O deputado Francisco Lima Lula (PT) foi o último a usar os dois minutos, para informar que participou da Exposição Capritânia, no

município de Betânia, onde conheceu animal de uma nova raça de caprinos, que chega a 1 metro e 10 centímetros. Ele disse também que

esteve em Esperantina, onde assistiu à inauguração de um Centro de Produção e onde assistiu a instalação de um Pelotão Mirim.

Repórter: Raimundo Cazé.

Usando o tempo para pequenos avisos, o deputado Robert Rios (DEM) disse que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil suspenderam as operações de crédito consignado para servidores públicos do Estado por conta do não repasse dos descontos compulsórios feito pelo governo no contracheque desses servidores. Rios lamentou que a decisão dos referidos bancos tivesse sido tomada conforme sua previsão.



O deputado Rubem Martins (PSB) usou também o tempo de dois minutos para lamentar a falta de equipamentos no Hospital da Polícia Militar, apesar de o deputado Rodrigo Martins (PSB-PI) ter destinado R$ 1 milhão em emenda parlamentar. O presidente Themístocles Filho (MDB) disse que esteve presente ao hospital durante visita do governador Wellington Dias, que citou a emenda do deputado Rodrigo Martins.



Também usando o tempo de dois minutos, o deputado Gustavo Neiva (PSB) falou sobre a realização da Exposoja, no município de Nova Santa Rosa,onde os organizadores, apesar de o governo não ter construído a Transcerrado, obtiveram bons resultados.



Outro que usou os dois minutos foi Dr. Pessoa (SD) para lamentar que a bancada do governo tivesse derrotado requerimento da oposição pedindo a criaçãode comissão para fiscalizar obras que seriam construídas com recursos de empréstimo. Ele criticou a justificativa dos governistas, de que já existe a Comissão de Fiscalização. “Orgãos oficiais de fiscalização às vezes falham” – observou.



O deputado Francisco Lima Lula (PT) foi o último a usar os dois minutos, para informar que participou da Exposição Capritânia, no município de Betânia, onde conheceu animal de uma nova raça de caprinos, que chega a 1,10 metro de altura. Ele disse também que esteve em Esperantina, onde assistiu à inauguração de um Centro de Produção e onde assistiu a instalação de um Pelotão Mirim.



Texto: Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel